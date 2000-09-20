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Раздел: Технологии  
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Xbox One получит полную поддержку мыши и клавиатуры

Xbox One получит полную поддержку мыши и клавиатурыRazer выпустит клавиатуры для Xbox.

Компания Microsoft после нескольких лет обещаний начнет развертывать поддержку мыши и клавиатуры для своих устройств Xbox One в следующем месяце.

За официально лицензированные мыши и клавиатуры Xbox будет отвечать Razer, хотя будут поддерживаться и другие "проводные или беспроводные USB-клавиатуры и мыши", сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Благодаря этой поддержке ввода на уровне платформы разработчики теперь могут создавать поддержку мыши и клавиатуры в своих играх, если они выберут такой вариант", - сообщил директор по управлению программами Xbox Джейсон Рональд.

"Важно отметить, что поддержка мыши и клавиатуры для игр добавляется полностью по усмотрению разработчиков. Для всех других релизов ничего не меняется. Поддержка мыши и клавиатуры по умолчанию не включена для игр. команда разработчиков лучше знает свои игры, и мы поддерживаем их в создании правильного опыта игры по своему усмотрению", - подчеркнул Рональд.

Широко распространено мнение, что управление мышью и клавиатурой, особенно в играх FPS, является более точным, чем консольные контроллеры. Интересно будет посмотреть, решатся ли разработчики этих игр разрешить аудитории участвовать в одних и тех же матчах независимо от устройства ввода.

Джейсон Рональд добавил, что игра Warframe станет "одной из первых", на которых проверят новую технологию. Более подробная информация о периоде тестирования и о том, какие игры будут поддерживаться, будет доступна после 10 ноября.

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Эксперты считают, что поддержку вводят из-за кросс-платформенной игры между пользователями ПК и Xbox One.
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 Теги: Razer, Xbox One, клавиатура

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Сегодня, 09:39 » Автор: Богдан Процив
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