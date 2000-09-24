Раздел: Технологии
Новый смартфон Honor получит необычную батарею
В новом смартфоне Honor Magic 2 будут представлены технологии на основе графена.
Вице-президент компании Honor Шонг Юнгмин заявил, что в новом смартфоне Honor Magic 2 будут представлены технологии на основе графена.
Судя по всему, Honor Magic 2 получит аккумуляторную батарею с графеновой подложкой, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Когда гаджет был частично представлен на выставке IFA 2018 в Берлине, стало известно, что телефон будет оснащен безелевым дисплеем с механизмом для камер типа "слайдер". В Honor также отметили, что новинка поддерживает 40-скоростную зарядную технологию, под названием Magic Charge.
Теперь же нас могут ожидать новые литий-ионные батареи с применением термостойких технологий на основе графена. Huawei, материнская компания Honor, заявила, что применение такой технологии позволило литий-ионным батареям продолжать функционировать в условиях температуры в 60° C, что на 10° C выше обычного лимита.
Кроме того, графен способен в два раза продлить срок службы литий-ионных батарей по сравнению с аккумуляторами современных смартфонов.
Также есть вероятность, что Honor нашла способ использовать графен в системе охлаждения, чтобы поддерживать низкую температуру устройства при выполнении тяжелых задач, таких как игры. Исследования показали, что графен лучше в качестве охлаждающего материала, чем другие используемые в настоящее время материалы. Он также дешевле и тоньше, что означает, что телефон может оставаться тонким.
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Ожидается, что Honor Magic 2 будет представлен 26 октября и получит новый чипсет Kirin 980, сканер отпечатков пальцев на дисплее и дисплей почти без рамок.
Вице-президент компании Honor Шонг Юнгмин заявил, что в новом смартфоне Honor Magic 2 будут представлены технологии на основе графена.
Судя по всему, Honor Magic 2 получит аккумуляторную батарею с графеновой подложкой, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Когда гаджет был частично представлен на выставке IFA 2018 в Берлине, стало известно, что телефон будет оснащен безелевым дисплеем с механизмом для камер типа "слайдер". В Honor также отметили, что новинка поддерживает 40-скоростную зарядную технологию, под названием Magic Charge.
Теперь же нас могут ожидать новые литий-ионные батареи с применением термостойких технологий на основе графена. Huawei, материнская компания Honor, заявила, что применение такой технологии позволило литий-ионным батареям продолжать функционировать в условиях температуры в 60° C, что на 10° C выше обычного лимита.
Кроме того, графен способен в два раза продлить срок службы литий-ионных батарей по сравнению с аккумуляторами современных смартфонов.
Также есть вероятность, что Honor нашла способ использовать графен в системе охлаждения, чтобы поддерживать низкую температуру устройства при выполнении тяжелых задач, таких как игры. Исследования показали, что графен лучше в качестве охлаждающего материала, чем другие используемые в настоящее время материалы. Он также дешевле и тоньше, что означает, что телефон может оставаться тонким.
Читайте также: Xbox One получит полную поддержку мыши и клавиатуры
Ожидается, что Honor Magic 2 будет представлен 26 октября и получит новый чипсет Kirin 980, сканер отпечатков пальцев на дисплее и дисплей почти без рамок.
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