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Раздел: Технологии  
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Названа себестоимость iPhone XS Max

Названа себестоимость iPhone XS MaxСтоимость гаджета в магазинах Apple стартует от 1099 долларов.

Эксперты подсчитали себестоимость самого топового смартфона последней линейки iPhone. Оказалось, что сумма составляет 442 доллара. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

iPhoneXSMax является наиболее популярной моделью среди потребителей. По своей себестоимости она на 50 долларов дороже прошлогоднего флагмана iPhoneX.

При этом в магазинах производителя стоимость модели стартует от 1099 долларов. Прошлогоднюю модель оценили при выпуске в 999 долларов.

Высокая стоимость нынешнего флагмана связана с увеличением экрана, новым чипом AppleA12 Bionic и модемом.

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Сумма себестоимости не включает затраты на разработку смартфона, а также стоимость создания последней версии операционной системы. Не включены также расходы на производство и рекламу. Однако даже в этом случае остаток составляет 856 долларов выглядит чересчур крупным.
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 Теги: iPhone XS Max, себестоимость

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Сегодня, 12:42 » Автор: Богдан Процив
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