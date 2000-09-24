Раздел: Технологии
Названа себестоимость iPhone XS Max
Стоимость гаджета в магазинах Apple стартует от 1099 долларов.
Эксперты подсчитали себестоимость самого топового смартфона последней линейки iPhone. Оказалось, что сумма составляет 442 доллара. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
iPhoneXSMax является наиболее популярной моделью среди потребителей. По своей себестоимости она на 50 долларов дороже прошлогоднего флагмана iPhoneX.
При этом в магазинах производителя стоимость модели стартует от 1099 долларов. Прошлогоднюю модель оценили при выпуске в 999 долларов.
Высокая стоимость нынешнего флагмана связана с увеличением экрана, новым чипом AppleA12 Bionic и модемом.
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Сумма себестоимости не включает затраты на разработку смартфона, а также стоимость создания последней версии операционной системы. Не включены также расходы на производство и рекламу. Однако даже в этом случае остаток составляет 856 долларов выглядит чересчур крупным.
Эксперты подсчитали себестоимость самого топового смартфона последней линейки iPhone. Оказалось, что сумма составляет 442 доллара. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
iPhoneXSMax является наиболее популярной моделью среди потребителей. По своей себестоимости она на 50 долларов дороже прошлогоднего флагмана iPhoneX.
При этом в магазинах производителя стоимость модели стартует от 1099 долларов. Прошлогоднюю модель оценили при выпуске в 999 долларов.
Высокая стоимость нынешнего флагмана связана с увеличением экрана, новым чипом AppleA12 Bionic и модемом.
Читайте также: Новый смартфон Honor получит необычную батарею
Сумма себестоимости не включает затраты на разработку смартфона, а также стоимость создания последней версии операционной системы. Не включены также расходы на производство и рекламу. Однако даже в этом случае остаток составляет 856 долларов выглядит чересчур крупным.
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