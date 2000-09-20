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Раздел: Технологии  
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Корпус iPhone XS и XS Max очень хрупкий и не выдерживает падений

Корпус iPhone XS и XS Max очень хрупкий и не выдерживает паденийСмартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max не выдержали падения на бетонный пол с высоты 1,8 метра.

На презентации Apple Тим Кук уверял, что iPhone Xs и iPhone Xs Max являются самыми прочными стеклянными смартфонами во всей линейке. Проверить этот факт решила страховая компания SquareTrade, которая провела собственное исследование этого громкого заявления, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Чтобы выяснить, насколько корпус крепкий, специалисты SquareTrade сделали серию стресс-тестов новинки просто бросая их на пол. Дополнительно были проведены проверки прочности на водонепроницаемость и общую жесткость конструкции.

В результате ни один из тестируемых образцов iPhone Xs и iPhone Xs Max не выдержал падения на бетонный пол с высоты 1,8 метра: стекло, прикрывающее тыльную часть корпуса устройства, полностью растрескалось.

Для защиты стеклянного корпуса инженеры Apple использовали стальной каркас, используемый для защиты смартфона от подобных падений. Но результаты тестов SquareTrade показали бессмысленность стального каркаса, поскольку само стекло очень хрупкое. Более того, падения на лицевую часть приводят к тому, что в некоторых случаях разбивается не только защитное стекло, но и сам дисплей.

После 60-сенкундного пребывания в стиральной машине обе модели полностью покрылись многочисленными трещинами, сколами и в итоге у них начали отваливаться стекла. В тесте на изгиб с приложением тестовым прессом давления, равного 113 кг, экран iPhone XS треснул и вышел из строя.

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В рейтинге SquareTrade iPhone Xs и iPhone Xs Max получили 86 и 70 баллов соответственно. Баллы характеризуют риск повреждения устройства при физическом воздействии, т.е. для iPhone XS риск очень большой.

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 Теги: iPhone XS, корпус

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Сегодня, 15:36 » Автор: Богдан Процив
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