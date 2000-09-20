Раздел: Технологии
Пользователи жалуются на проблемы с Samsung Galaxy Note 9
Речь идет о зависании наэкранных кнопок.
Владельцы смартфона Samsung Galaxy Note 9 жалуются на проблемы с дорогой новинкой. На этот раз причиной недовольства стали кнопки, при чем дефект проявляется после системных обновлений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Community.
Они периодически не реагируют на нажатия, из-за чего попытки приходится повторять. Этот баг не исключение из правил, так как встречается у многих людей.
Справиться с проблемой помогает перезагрузка смартфона. При этом владельцы Galaxy Note 9 отмечают, что решение временное. Через некоторое время после рестарта зависания повторяются снова. Как отметили представители форума пользователей Samsung, компания в курсе происходящего и работает над решением проблемы.
Читайте также: Очередные неполадки: пользователи столкнулись с проблемами в работе Samsung Galaxy S9
Баг связывают с обновлением из-за его новизны. До этого подобных неприятностей не было. Скорее всего, дело в Samsung Pay версии 3.0, который обновился на прошлой неделе. Интересно, что с неполадками сталкиваются даже те владельцы Note 9, в которых не подключены карты для оплаты. Сотрудники предположили, что вопрос может решить настройка платежной платформы.
Владельцы смартфона Samsung Galaxy Note 9 жалуются на проблемы с дорогой новинкой. На этот раз причиной недовольства стали кнопки, при чем дефект проявляется после системных обновлений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Community.
Они периодически не реагируют на нажатия, из-за чего попытки приходится повторять. Этот баг не исключение из правил, так как встречается у многих людей.
Справиться с проблемой помогает перезагрузка смартфона. При этом владельцы Galaxy Note 9 отмечают, что решение временное. Через некоторое время после рестарта зависания повторяются снова. Как отметили представители форума пользователей Samsung, компания в курсе происходящего и работает над решением проблемы.
Читайте также: Очередные неполадки: пользователи столкнулись с проблемами в работе Samsung Galaxy S9
Баг связывают с обновлением из-за его новизны. До этого подобных неприятностей не было. Скорее всего, дело в Samsung Pay версии 3.0, который обновился на прошлой неделе. Интересно, что с неполадками сталкиваются даже те владельцы Note 9, в которых не подключены карты для оплаты. Сотрудники предположили, что вопрос может решить настройка платежной платформы.
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