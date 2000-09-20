» » Пользователи жалуются на проблемы с Samsung Galaxy Note 9
Раздел: Технологии  
0

Пользователи жалуются на проблемы с Samsung Galaxy Note 9

Пользователи жалуются на проблемы с Samsung Galaxy Note 9Речь идет о зависании наэкранных кнопок.

Владельцы смартфона Samsung Galaxy Note 9 жалуются на проблемы с дорогой новинкой. На этот раз причиной недовольства стали кнопки, при чем дефект проявляется после системных обновлений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Community.

Они периодически не реагируют на нажатия, из-за чего попытки приходится повторять. Этот баг не исключение из правил, так как встречается у многих людей.

Справиться с проблемой помогает перезагрузка смартфона. При этом владельцы Galaxy Note 9 отмечают, что решение временное. Через некоторое время после рестарта зависания повторяются снова. Как отметили представители форума пользователей Samsung, компания в курсе происходящего и работает над решением проблемы.

Читайте также: Очередные неполадки: пользователи столкнулись с проблемами в работе Samsung Galaxy S9

Баг связывают с обновлением из-за его новизны. До этого подобных неприятностей не было. Скорее всего, дело в Samsung Pay версии 3.0, который обновился на прошлой неделе. Интересно, что с неполадками сталкиваются даже те владельцы Note 9, в которых не подключены карты для оплаты. Сотрудники предположили, что вопрос может решить настройка платежной платформы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung Galaxy Note 9, проблемы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
     216
     0

Похожие новости по теме

Очередные неполадки: пользователи столкнулись с проблемами в работе Samsung Galaxy S9 Очередные неполадки: пользователи столкнулись с проблемами в работе Samsung Galaxy S9

Теперь пользователи заметили проблемы с экраном.

Samsung «убьет» все Galaxy Note 7 Samsung «убьет» все Galaxy Note 7

Владельцы не смогут включить свои Note 7.

Samsung принудительно остановит работу всех Galaxy Note 7 в США Samsung принудительно остановит работу всех Galaxy Note 7 в США

Компания Samsung принудительно остановит работу всех смартфонов Galaxy Note 7 в США.

Samsung просит вернуть Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва Samsung просит вернуть Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва

Samsung заявила, что безопасность клиентов является для их компании ключевым приоритетом

Samsung не будет выпускать Galaxy Note 6 Samsung не будет выпускать Galaxy Note 6

Компании официально подтвердила слухи о Galaxy Note 6.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх