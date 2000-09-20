Раздел: Технологии
Google Pixel 3 выйдет вместе с беспроводным устройством
Google Pixel Stand станет удобным дополнением к смартфону.
Google Pixel 3 и 3 XL будут дебютировать с новым аксессуаром под названием Pixel Stand. Это станция, которая будет играть довольно простую роль. Это беспроводное зарядное устройство, которое позволит нам заряжать новые телефоны без кабеля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topmob.
В сети появился рендер этого устройства. Информация о нем также появилась на веб-сайте комиссии FCC.
Google Pixel 3 и XL 3, которые недавно появились на официальных визуализаторах, уже близко. Запуск телефонов состоится 9 октября. С сегодняшнего дня мы знаем, что смартфоны дебютируют с аксессуаром в виде Pixel Stand, который уже появлялся в утечках. Теперь же мы видим его на рендере.
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MySmartPrice опубликовал официальный рендер Google Pixel Stand. Мы видим, что это беспроводное зарядное устройство. Оно имеет белый цвет, а нижний - оранжевый. Немного больше информации об оборудовании мы узнали на сайте FCC. Известно, что поддерживается зарядка с параметрами 9V ⎓2A (18W) и 5V ⎓3A (15W). Таким образом, вы можете рассчитывать на быструю беспроводную зарядку.
Google Pixel 3 и 3 XL будут дебютировать с новым аксессуаром под названием Pixel Stand. Это станция, которая будет играть довольно простую роль. Это беспроводное зарядное устройство, которое позволит нам заряжать новые телефоны без кабеля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topmob.
В сети появился рендер этого устройства. Информация о нем также появилась на веб-сайте комиссии FCC.
Google Pixel 3 и XL 3, которые недавно появились на официальных визуализаторах, уже близко. Запуск телефонов состоится 9 октября. С сегодняшнего дня мы знаем, что смартфоны дебютируют с аксессуаром в виде Pixel Stand, который уже появлялся в утечках. Теперь же мы видим его на рендере.
Читайте также: Google анонсировала смарт-часы Google Pixel Watch
MySmartPrice опубликовал официальный рендер Google Pixel Stand. Мы видим, что это беспроводное зарядное устройство. Оно имеет белый цвет, а нижний - оранжевый. Немного больше информации об оборудовании мы узнали на сайте FCC. Известно, что поддерживается зарядка с параметрами 9V ⎓2A (18W) и 5V ⎓3A (15W). Таким образом, вы можете рассчитывать на быструю беспроводную зарядку.
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