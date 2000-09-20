» » Google Pixel 3 выйдет вместе с беспроводным устройством
Раздел: Технологии  
0

Google Pixel 3 выйдет вместе с беспроводным устройством

Google Pixel 3 выйдет вместе с беспроводным устройствомGoogle Pixel Stand станет удобным дополнением к смартфону.

Google Pixel 3 и 3 XL будут дебютировать с новым аксессуаром под названием Pixel Stand. Это станция, которая будет играть довольно простую роль. Это беспроводное зарядное устройство, которое позволит нам заряжать новые телефоны без кабеля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topmob.

В сети появился рендер этого устройства. Информация о нем также появилась на веб-сайте комиссии FCC.

Google Pixel 3 и XL 3, которые недавно появились на официальных визуализаторах, уже близко. Запуск телефонов состоится 9 октября. С сегодняшнего дня мы знаем, что смартфоны дебютируют с аксессуаром в виде Pixel Stand, который уже появлялся в утечках. Теперь же мы видим его на рендере.

Читайте также: Google анонсировала смарт-часы Google Pixel Watch

MySmartPrice опубликовал официальный рендер Google Pixel Stand. Мы видим, что это беспроводное зарядное устройство. Оно имеет белый цвет, а нижний - оранжевый. Немного больше информации об оборудовании мы узнали на сайте FCC. Известно, что поддерживается зарядка с параметрами 9V ⎓2A (18W) и 5V ⎓3A (15W). Таким образом, вы можете рассчитывать на быструю беспроводную зарядку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google Pixel 3, смартфон, зарядное устройство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
     166
     0

Похожие новости по теме

Google выпустила полезный гаджет для смартфонов Google выпустила полезный гаджет для смартфонов

Будущая новинка называется Pixel Stand

Google озвучила дату анонса Google Pixel 3 Google озвучила дату анонса Google Pixel 3

Это станет третьей подряд презентацией устройств компании.

В Сети появились изображения Google Pixel 3 В Сети появились изображения Google Pixel 3

Google Pixel 3 с вырезом в экране показали на новом рендере

Google анонсировала смарт-часы Google Pixel Watch Google анонсировала смарт-часы Google Pixel Watch

Google планирует выпустить флагманские смарт-часы

Google начала тестирование новых смартфонов Pixel Google начала тестирование новых смартфонов Pixel

Портал TechDroid сообщил, что Google начала тестирование смартфонов Pixel второго поколения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх