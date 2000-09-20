» » Google разрешит некоторым странам рекламировать криптовалюты
Раздел: Технологии  
0

Google разрешит некоторым странам рекламировать криптовалюты

Google разрешит некоторым странам рекламировать криптовалютыНекоторые страны смогут размещать рекламу криптовалют.

Сертифицированные компании в США и Японии получат возможность размещать рекламу блокчейна и криптовалютных продуктов на площадках Google.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bitfin.

Однако следует уточнить, что речь идёт не о государственной регистрации и сертификации, а именно сертификации поискового гиганта. То есть потенциально могут поучаствовать все компании, желающие разместить рекламу, однако получат они такую возможность после получения соответствующего сертификата Google.

Читайте также: В Google Chrome хакеры запустили вирус для майнинга криптовалюты

Подача заявок на сертификацию будет открыта в октябре-ноябре, после обновления правил.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: криптовалюта, реклама

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
     195
     0

Похожие новости по теме

Хакеры смогли взломать браузер Google Chrome Хакеры смогли взломать браузер Google Chrome

Теперь многие пользователи в опасности.

Facebook ограничит рекламу референдума об абортах в Ирландии Facebook ограничит рекламу референдума об абортах в Ирландии

Соцсети должны будут заблокировать рекламу, чтобы не исказить результаты.

В Google Chrome хакеры запустили вирус для майнинга криптовалюты В Google Chrome хакеры запустили вирус для майнинга криптовалюты

Вредоносное приложение называется FacexWorm.

Google ввел запрет на дополнения для майнинга криптовалют Google ввел запрет на дополнения для майнинга криптовалют

В последнее время в магазине стало больше дополнений.

Google решил запретить рекламу криптовалют Google решил запретить рекламу криптовалют

Компания Google объявила о своей новой политике вместе со своим последним отчетом о "плохих объявлениях".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх