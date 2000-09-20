Раздел: Технологии
Apple обвинили в шпионаже
Корпорация из Купертино причастна к краже коммерческой и интеллектуальной собственности.
Судебные споры стали делом обыденным и распространенным в мире бизнеса. Вот уже пару лет мы с вами наблюдаем антимонопольную и патентную войну Qualcomm и Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Несмотря на все предсказания, что противостояние компаний вот-вот завершится нахождением компромисса, обе стороны и не думают о примирении. Американский чипмейкер нанес очередной удар и подал в Высший суд Сан-Диего иск, в котором обвинил Apple в промышленном шпионаже.
В своем заявлении Qualcomm заявила, что корпорация из Купертино причастна к краже коммерческой и интеллектуальной собственности, принадлежащей американскому чипмейкеру. В иске утверждается, что Apple незаконно завладела исходным кодом программного обеспечения и передала его Intel, чтобы помочь ей усовершенствовать производимые модемы.
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Чимпейкер не приводит прямых доказательств вины «яблочной» компании, а ссылается на секретную переписку инженеров Apple и Intel. Сама Qualcomm надеется, что новый иск будет объединен в одно производство с другими делами и, естественно, поможет ей доказать систематическое нарушение Apple законных прав и интересов известного производителя полупроводниковой продукции.
Судебные споры стали делом обыденным и распространенным в мире бизнеса. Вот уже пару лет мы с вами наблюдаем антимонопольную и патентную войну Qualcomm и Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Несмотря на все предсказания, что противостояние компаний вот-вот завершится нахождением компромисса, обе стороны и не думают о примирении. Американский чипмейкер нанес очередной удар и подал в Высший суд Сан-Диего иск, в котором обвинил Apple в промышленном шпионаже.
В своем заявлении Qualcomm заявила, что корпорация из Купертино причастна к краже коммерческой и интеллектуальной собственности, принадлежащей американскому чипмейкеру. В иске утверждается, что Apple незаконно завладела исходным кодом программного обеспечения и передала его Intel, чтобы помочь ей усовершенствовать производимые модемы.
Читайте также: YouTube обвинили в шпионаже за миллионами детей
Чимпейкер не приводит прямых доказательств вины «яблочной» компании, а ссылается на секретную переписку инженеров Apple и Intel. Сама Qualcomm надеется, что новый иск будет объединен в одно производство с другими делами и, естественно, поможет ей доказать систематическое нарушение Apple законных прав и интересов известного производителя полупроводниковой продукции.
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