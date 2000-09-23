Раздел: Технологии
Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest
В следующем году поступят в продажу очки виртуальной реальности от Facebook.
Facebook представила очки виртуальной реальности Oculus Quest, сообщается на сайте компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Новая разработка является первой многофункциональной системой, которая позволит пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него точно так же, как в материальном мире, заявили в Facebook.
Продукт поступит в продажу весной следующего года. Его стоимость - $399.
Читайте также: В США с молотка ушел первый компьютер Apple
Специально для новых очков компания также планирует представить более 50 игр.
Facebook представила очки виртуальной реальности Oculus Quest, сообщается на сайте компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Новая разработка является первой многофункциональной системой, которая позволит пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него точно так же, как в материальном мире, заявили в Facebook.
Продукт поступит в продажу весной следующего года. Его стоимость - $399.
Читайте также: В США с молотка ушел первый компьютер Apple
Специально для новых очков компания также планирует представить более 50 игр.
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