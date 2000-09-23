» » Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest
Раздел: Технологии  
0

Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest

Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus QuestВ следующем году поступят в продажу очки виртуальной реальности от Facebook.

Facebook представила очки виртуальной реальности Oculus Quest, сообщается на сайте компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Новая разработка является первой многофункциональной системой, которая позволит пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него точно так же, как в материальном мире, заявили в Facebook.

Продукт поступит в продажу весной следующего года. Его стоимость - $399.

Читайте также: В США с молотка ушел первый компьютер Apple

Специально для новых очков компания также планирует представить более 50 игр.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Facebook, очки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:36 » Автор: Богдан Процив
     18
     0

Похожие новости по теме

Автономный шлем виртуальной реальности Oculus Go поступил в продажу Автономный шлем виртуальной реальности Oculus Go поступил в продажу

Шлем базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 821.

Facebook купила технологию отслеживания взгляда Facebook купила технологию отслеживания взгляда

Вероятнее всего, Facebook будет улучшать VR-технологию в шлеме виртуальной реальности.

В продаже появились очки виртуальной реальности Huawei В продаже появились очки виртуальной реальности Huawei

Huawei выпустила очки виртуальной реальности.

Google создаст новые очки виртуальной реальности Google создаст новые очки виртуальной реальности

Новые очки станут заменой картонным Cardboard.

Facebook разрабатывает приложение виртуальной реальности Facebook разрабатывает приложение виртуальной реальности

Facebook намерена начать поддержку 360-градусного видео.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх