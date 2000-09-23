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Раздел: Технологии  
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Обнародован рейтинг камер смартфонов

Обнародован рейтинг камер смартфоновВозглавляет рейтинг Huawei Mate 20 Pro с оценкой 116 баллов.

На просторах китайской соцсети Weibo появилась довольно необычная утечка, которая связана с наиболее ожидаемыми смартфонами октября. Инсайдер опубликовал рейтинг мобильных камер от специализированного издания DxOMark, в котором кроме Huawei Mate 20 Pro засветились еще несколько неанонсированных новинок.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Возглавляет рейтинг Huawei Mate 20 Pro с оценкой 116 баллов. До сих пор самый высокий показатель в 109 баллов был у представленного в начале года Huawei P20 Pro. Обычный Mate 20 находится на несколько позиций ниже по оценке 107 баллов. Одну строку с ним делит Google Pixel 3.

Среди других новичков в списке можно отметить Honor 20 и OnePlus 6T результатам в 103 и 99 баллов соответственно. Также в рейтинге замечены уже представленные Sony Xperia XZ2 Premium (105), iPhone Xs (104), iPhone Xs Max (104), iPhone Xr (100) и Meizu 16th Plus (104), обзоры на которых сотрудники DxOMark еще не опубликовали.

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Автор поста утверждает, что он получил изображение из DxOMark, но подтвердить это инсайдер не может. Не исключено, что фото – подделка, но представлены оценки вполне можно сравнить с ожидаемыми.

Обнародован рейтинг камер смартфонов
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 Теги: смартфоны, камеры

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Сегодня, 12:03 » Автор: Богдан Процив
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