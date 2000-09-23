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Раздел: Технологии  
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В Chrome изменятся настройки приватности

В Chrome изменятся настройки приватностиТехнологическая компания после критики поменяет настройки приватности в браузере Chrome.

Компания Google добавит в приложение Google Chrome возможность включать и выключать функцию автоматического входа в систему, говорится в сообщении компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Как заявили в Google, такое решение вызвано многочисленными жалобами пользователей, которые опасались, что таким образом их история поисков будет загружаться на серверы компании.

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Изменения станут доступными со следующей версии браузера Google Chrome (Chrome 70). Кроме того, в этой версии также будет изменен интерфейс, чтобы пользаватели могли легче увидеть своей статус входа, а также введется возможность удалять все файлы сookies при очистке данных.
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 Теги: Google Chrome

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Сегодня, 18:09 » Автор: Богдан Процив
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