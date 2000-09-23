Раздел: Технологии
Facebook поймали на сливе секретных данных
Сотрудники Facebook не опровергли результаты исследования.
Социальная сеть Facebook выдавала рекламодателям скрытые пользователями личные номера телефонов.
Об этом сообщается в исследовании группы ученых из Принстонского и Северо-Восточного университетов США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Эксперты загрузили несколько сотен мобильных номеров юзеров. Позднее обнаружилось, что сеть использует их для рекламного таргетинга. Это происходило даже в том случае, если пользователь скрыл эту информацию в своем профиле.
Один из исследователей по имени Алан Мислове (Alan Mislove) заявил, что никогда не указывал свой номер в аккаунте. Несмотря на это, он заметил в своей ленте рекламу, таргетированную через эти данные. Выяснилось, что рекламодателям также были доступны номера, которые пользователи использовали для настройки двухфакторной аутентификации или автоматических уведомлений.
В комментарии порталу Gizmodo представитель соцсети сказал, что сервис использует всю предоставленную информацию для наилучшего таргетинга.
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«Вы можете управлять и удалять контактную информацию, которую вы загрузили, в любое время», - отметил спикер.
Социальная сеть Facebook выдавала рекламодателям скрытые пользователями личные номера телефонов.
Об этом сообщается в исследовании группы ученых из Принстонского и Северо-Восточного университетов США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Эксперты загрузили несколько сотен мобильных номеров юзеров. Позднее обнаружилось, что сеть использует их для рекламного таргетинга. Это происходило даже в том случае, если пользователь скрыл эту информацию в своем профиле.
Один из исследователей по имени Алан Мислове (Alan Mislove) заявил, что никогда не указывал свой номер в аккаунте. Несмотря на это, он заметил в своей ленте рекламу, таргетированную через эти данные. Выяснилось, что рекламодателям также были доступны номера, которые пользователи использовали для настройки двухфакторной аутентификации или автоматических уведомлений.
В комментарии порталу Gizmodo представитель соцсети сказал, что сервис использует всю предоставленную информацию для наилучшего таргетинга.
Читайте также: Российского ученого обвиняют в "сливе" НАТО секретных данных
«Вы можете управлять и удалять контактную информацию, которую вы загрузили, в любое время», - отметил спикер.
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