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Раздел: Технологии  
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Facebook поймали на сливе секретных данных

Facebook поймали на сливе секретных данныхСотрудники Facebook не опровергли результаты исследования.

Социальная сеть Facebook выдавала рекламодателям скрытые пользователями личные номера телефонов.

Об этом сообщается в исследовании группы ученых из Принстонского и Северо-Восточного университетов США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Эксперты загрузили несколько сотен мобильных номеров юзеров. Позднее обнаружилось, что сеть использует их для рекламного таргетинга. Это происходило даже в том случае, если пользователь скрыл эту информацию в своем профиле.

Один из исследователей по имени Алан Мислове (Alan Mislove) заявил, что никогда не указывал свой номер в аккаунте. Несмотря на это, он заметил в своей ленте рекламу, таргетированную через эти данные. Выяснилось, что рекламодателям также были доступны номера, которые пользователи использовали для настройки двухфакторной аутентификации или автоматических уведомлений.

В комментарии порталу Gizmodo представитель соцсети сказал, что сервис использует всю предоставленную информацию для наилучшего таргетинга.

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«Вы можете управлять и удалять контактную информацию, которую вы загрузили, в любое время», - отметил спикер.
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 Теги: Facebook, слив, данные

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Сегодня, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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