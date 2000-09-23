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Microsoft удалось повысить качество компьютерного голоса

Microsoft удалось повысить качество компьютерного голосаВ Microsoft повысили реалистичность компьютерного симулятора человеческой речи

Инженерам Microsoft удалось повысить качество компьютерного голоса, имитирующего как мужскую, так и женскую речь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Для преодоления трудностей традиционной модели исследователи использовали нейронные сети для синтеза речи. Microsoft обещает обеспечить поддержку 49 языков, а также возможность создания уникальных голосов для нужд компаний в ближайшем будущем.

Синтез речи с помощью нейронных сетей предполагает сравнение ударения и протяжённости (т. н. просодика) единиц речи говорящего, а также их синтез в компьютерный голос.

В системах традиционного синтеза речи просодику разделяют на акустический и лингвистический анализ, которыми управляют различные модели. В результате чего речь получается шумной и невнятной.

Но в Microsoft сообщили, что им удалось объединить в одно целое две модели нейронного синтеза, в результате чего удалось добиться большей реалистичности компьютерной речи.

Разработчики убеждены, что синтез речи с помощью нейронных сетей сделает более естественным общение с виртуальными собеседниками и помощниками. Более того, это даст возможность конвертировать электронные книги в аудиокниги, а также изменить озвучивание встроенных в автомобили навигаторов.

Вычислительные мощности Azure доступны для использования в реальном времени, и за это отвечает служба Azure Kubernetes.

Одновременное применение нейронного синтеза речи вместе с традиционным говорит о расширении и повышении доступности сервиса. Но пока что в системе имеются два варианта голоса - женский по имени Jessa и мужской по имени Guy.

В своих исследованиях технологии распознавания и синтеза речи Microsoft конкурирует с Google. В конце августа 2018 года Google Cloud обновила свои сервисы и объявила о выпуске стабильного API для синтеза речи Cloud Text-to-Speech с экспериментальной функцией аудиопрофилей и поддержкой нескольких новых языков. В то же время сервис для расшифровки аудио Cloud Speech-to-Text научился распознавать разных спикеров и самостоятельно определять язык записи из нескольких возможных.

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Также, напомним, что ранее Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. При этом в корпорации не уточнили конкретную причину, отметив только, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»: «Мы удалили Google Chrome Installer из Microsoft Store, так как приложение нарушает политику нашего магазина».
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 Теги: голос, Microsoft

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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