Раздел: Технологии
Названа дата выхода очередного обновления для Windows 10
В сети появилась информация о дата выхода обновления для Windows 10 October 2018 Update.
Сообщается, что информация об этом была зашифрована в коде сборки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Отметим, что изначально разработчики указывали, что обновление Windows 10 выйдет в октябре, но не называли конкретной даты. По мнению экспертов, апдейт будет выпущен 2 октября.
В тестовой сборке 17763 было обнаружено упоминание 20181002 - 02.10.2018 года.
Также отмечается, что именно данная сборка будет выбрана в качестве стабильной версии RTM (Release To Manufacturers).
Обновление принесет в операционную систему получит ряд новшеств среди которых облачный буфер обмена, синхронизируемый между устройствами, темная тема в «Проводнике», обновленный инструмент «ножницы» и улучшенный браузер Edge.
Читайте также: Озвучена дата выхода обновления Windows 10 Fall Creators Update
Также, ранее стало известно, что октябрьское обновление Windows 10 может привести к неисправности компьютера или ноутбука.
Сообщается, что информация об этом была зашифрована в коде сборки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Отметим, что изначально разработчики указывали, что обновление Windows 10 выйдет в октябре, но не называли конкретной даты. По мнению экспертов, апдейт будет выпущен 2 октября.
В тестовой сборке 17763 было обнаружено упоминание 20181002 - 02.10.2018 года.
Также отмечается, что именно данная сборка будет выбрана в качестве стабильной версии RTM (Release To Manufacturers).
Обновление принесет в операционную систему получит ряд новшеств среди которых облачный буфер обмена, синхронизируемый между устройствами, темная тема в «Проводнике», обновленный инструмент «ножницы» и улучшенный браузер Edge.
Читайте также: Озвучена дата выхода обновления Windows 10 Fall Creators Update
Также, ранее стало известно, что октябрьское обновление Windows 10 может привести к неисправности компьютера или ноутбука.
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