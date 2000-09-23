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Раздел: Технологии  
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Названа дата выхода очередного обновления для Windows 10

Названа дата выхода очередного обновления для Windows 10В сети появилась информация о дата выхода обновления для Windows 10 October 2018 Update.

Сообщается, что информация об этом была зашифрована в коде сборки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Отметим, что изначально разработчики указывали, что обновление Windows 10 выйдет в октябре, но не называли конкретной даты. По мнению экспертов, апдейт будет выпущен 2 октября.

В тестовой сборке 17763 было обнаружено упоминание 20181002 - 02.10.2018 года.

Также отмечается, что именно данная сборка будет выбрана в качестве стабильной версии RTM (Release To Manufacturers).

Обновление принесет в операционную систему получит ряд новшеств среди которых облачный буфер обмена, синхронизируемый между устройствами, темная тема в «Проводнике», обновленный инструмент «ножницы» и улучшенный браузер Edge.

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Также, ранее стало известно, что октябрьское обновление Windows 10 может привести к неисправности компьютера или ноутбука.
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 Теги: Windows 10, обновление

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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