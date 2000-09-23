Skype 7 перестанет получать обновления

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Microsoft прекращает поддержку Skype Представители компании Microsoft официально заявили о том, что с 1 июля прекращается поддержка программы Skype для общения и видео звонков.

С 2017 года Skype прекращает поддержку на Windows Phone и Windows RT Microsoft заявил, что прекращает поддержку Skype на ОС Windows Phone и Windows RT. Также прекращается поддерживание устаревших операционок других производителей.