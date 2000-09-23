» » Skype 7 перестанет получать обновления
Раздел: Технологии  
0

Skype 7 перестанет получать обновления

Skype 7 перестанет получать обновленияКомпания прекратит поддерживать программу на десктопах 1 ноября.

Компания Microsoft прекращает поддержку программы и приложения Skype 7. С 1 ноября перестанет поддерживаться десктопная версия, а с 15 ноября - версия для смартфонов. Об этом сообщается в официальном блоге, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пользователи смогут продолжить пользоваться программой еще какое-то время. Однако обновления для нее поступать не будут.

А тем временем разработчики намерены сосредоточиться на совершенствовании Skype 8.

Microsoft уже порекомендовала всем пользователям обновиться, поскольку после прекращения поддержки в работе устаревшей программы могут быть сбои.

Читайте также: В Сети показали облик мощного игрового смартфона Razer Phone 2

Ранее сообщалось, что компания Microsoft заявила о выпуске офисного пакета приложений Office 2019.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skype 7, Microsoft

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:37 » Автор: Богдан Процив
     189
     0

Похожие новости по теме

Microsoft прекращает поддержку Skype Microsoft прекращает поддержку Skype

Представители компании Microsoft официально заявили о том, что с 1 июля прекращается поддержка программы Skype для общения и видео звонков.

Назван год, когда Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 Назван год, когда Microsoft перестанет поддерживать Windows 7

Согласно официальному сообщению, компания прекратит поддержку ОС в 2020 году.

С 2017 года Skype прекращает поддержку на Windows Phone и Windows RT С 2017 года Skype прекращает поддержку на Windows Phone и Windows RT

Microsoft заявил, что прекращает поддержку Skype на ОС Windows Phone и Windows RT. Также прекращается поддерживание устаревших операционок других производителей.

В smart-TV больше не будет Skype В smart-TV больше не будет Skype

Корпорация Microsoft официально заявила, что больше не будет выпускать обновления для телевизионной версии программы Skype.

Компания Microsoft презентовала Office 2016 Public Preview Компания Microsoft презентовала Office 2016 Public Preview

Microsoft расширяет возможности Office.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх