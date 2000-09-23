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Раздел: Технологии  
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Названа дата начала продажи iPhone XS в Украине

Названа дата начала продажи iPhone XS в УкраинеО ценах и городах продажи станет известно 12 октября

В Украине определена дата начала продажи iPhone XS, XS Max и Apple Watch Series 4. Об этом сообщил официальный представитель ASBIS Ukraine на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

"Старт продаж iPhone XS, XS Max и Apple Watch Series 4 в Украине определен - 19 октября", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что о ценах и городах продажи станет известно 12 октября.

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Как сообщалось, Apple перешел ценовой барьер в 1000 долларов.
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 Теги: iPhone XS, Украина

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Сегодня, 19:44 » Автор: Татьяна Ларина
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