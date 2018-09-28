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Раздел: Технологии  
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В Сеть попали снимки Huawei Mate 20 Pro в необычном цвете

В Сеть попали снимки Huawei Mate 20 Pro в необычном цветеСиний Huawei Mate 20 Pro попал в объектив камеры

16 октября при большом стечении журналисткой братии в Лондоне, Huawei представит флагманы из линейки Mate 20, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iTechua

Сам производитель делает все, чтобы у пользователей создалось впечатление, что новинки полны инноваций и обречены на успех, а заодно и оправдывают высокие ценники на них. Такие устройства должны понравиться перфекционистам, которые хотели бы раньше других прикоснуться к обозримому будущему благодаря 7-нм чипу Kirin 980, задротствуют по качеству снимков и мечтают снимать под водой, а еще им важно заряжать мобильник за считанные минуты.

Но давать оценку флагманам можно будет только после их анонса и тестирования. Пока это максимально нафаршированные и необычные устройства, которые точно не спутаешь с другими аппаратами благодаря «квадратной камере». Уже никого не удивит тот факт, что есть те, кто уже использует Huawei Mate 20 Pro раньше срока и спокойно разгуливает с ним в общественном транспорте.

Невзначай в руках одного из пользователей в Китае был замечен флагман в синем цвете корпуса. Сделать вывод, что это Pro-версия позволило отсутствие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне.

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На месте квадратный блок с тремя объективами и светодиодной вспышкой, а также стоит обратить внимание что стеклянная тыльная крышка изрядно залапывается отпечатками пальцев.
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 Теги: Huawei Mate, смартфоны

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Вчера, 23:44 » Автор: Татьяна Ларина
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