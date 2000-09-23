Раздел: Технологии
Пользователи новых iPhone столкнулись с неожиданной проблемой
Компания Apple наделила новые модели iPhone неансированной функцией сглаживания лица на фотографиях.
"Во время презентации iPhone XS и iPhone XS Max компания Apple умолчала о еще одной функции новых моделей – украшение селфи. Информации о нововведении нет и в описании устройств на официальном сайте", - отмечается в сообщении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как пишет издание, при съемке на фронтальную камеру iPhone XS и iPhone XS Max снимок получается светлее, чем нужно, и с более теплой цветовой температурой, но это можно исправить обработкой.
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"А вот чрезмерно сглаженную кожу лица исправить невозможно. В итоге детализация снимков на новых моделях хуже, чем на старых. К тому же эту функцию невозможно отключить", - жалуются владельцы. Apple пока никак не комментирует жалобы пользователей. Возможно, в будущих обновлениях компания позволит отключать эту функцию.
"Во время презентации iPhone XS и iPhone XS Max компания Apple умолчала о еще одной функции новых моделей – украшение селфи. Информации о нововведении нет и в описании устройств на официальном сайте", - отмечается в сообщении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как пишет издание, при съемке на фронтальную камеру iPhone XS и iPhone XS Max снимок получается светлее, чем нужно, и с более теплой цветовой температурой, но это можно исправить обработкой.
Читайте также: Пользователи iPhone 8 столкнулись с неожиданной проблемой
"А вот чрезмерно сглаженную кожу лица исправить невозможно. В итоге детализация снимков на новых моделях хуже, чем на старых. К тому же эту функцию невозможно отключить", - жалуются владельцы. Apple пока никак не комментирует жалобы пользователей. Возможно, в будущих обновлениях компания позволит отключать эту функцию.
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