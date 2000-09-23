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Раздел: Технологии  
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Компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Xiaomi попала в Книгу рекордов ГиннессаИндийское подразделение Xiaomi создало перед своим новым офисом в городе Бангалор самую большую в мире световую мозаику

Компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса, однако поводом для этого стали вовсе не смартфоны или любые другие устройства, которые продаются под этим китайским брендом во многих странах мира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Индийское подразделение Xiaomi создало перед своим новым офисом в городе Бангалор самую большую в мире световую мозаику, что было зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса.

Для формирования хорошо узнаваемого логотипа компании Mi использовались 9690 ламп двух цветов (белого и оранжевого).

Стоит признать, что Xiaomi постепенно становится узнаваемым брендом за пределами ИТ-индустрии. В немалой степени в этом заслуга отличной работы маркетингового отдела. Привлечение внимание общественности при помощи Книги рекордов Гиннесса также является очень грамотным ходом.

Одновременно с этим анонсом было объявлено о том, что в Индии открылся уже 50-й по счету фирменный розничный магазин Mi Home, который находится на первом этаже нового офиса компании.

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Площадь магазина составляет 185 м2, в нем представлены не только смартфоны, но и роботы-пылесосы, стиральные машины, скутеры и прочие инновационные устройства Xiaomi.
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 Теги: Xiaomi, Книга рекордов Гиннесса

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Сегодня, 15:00 » Автор: Татьяна Ларина
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