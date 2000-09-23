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Раздел: Технологии  
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Lenovo продемонстрировала "умную" гарнитуру

Lenovo продемонстрировала "умную" гарнитуруГарнитура Lenovo сможет совершать звонки без смартфона

Компания Lenovo продемонстрировала умную гарнитуру OLA в рамках конференции Tech World Conference. Устройство может совершать звонки и проигрывать музыку без синхронизации со смартфоном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Эту возможность гарнитура получила благодаря IoT-сенсору и облачной платформе. Помимо вышеупомянутых функций, девайс также сможет автономно измерять пульс и выступать в качестве спортивного трекера, подсчитывающего пройденное расстояние.

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Lenovo пока не готова назвать сроки выхода умной гарнитуры OLA.
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 Теги: Lenovo, гарнитура

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Сегодня, 16:48 » Автор: Татьяна Ларина
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