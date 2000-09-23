Раздел: Технологии
Xiaomi презентовала свои новые чемоданы Mi Luggage
Чемоданы изготовлены из поликарбоната.
Компания Xiaomi презентовала свои новые чемоданы Mi Luggage. Они доступны в двух размерах: с диагональю 20 и 24 дюйма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на digit.in.
Чемоданы изготовлены из поликарбоната, устойчивого к царапинам, производства немецкой компании Bayer Markrolon.
Mi Luggage также получили замки, которые были одобрены Администрацией транспортной безопасности США. Колеса имеют амортизацию и устойчивы к износу. Оба чемоданы получили 4-ступенчатую ручку, которую можно регулировать.
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Модель на 20 дюймов можно купить в синем, сером и красном цветах. Она стоит 2 999 рупий (41 доллар или 1170 гривен).
Компания Xiaomi презентовала свои новые чемоданы Mi Luggage. Они доступны в двух размерах: с диагональю 20 и 24 дюйма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на digit.in.
Чемоданы изготовлены из поликарбоната, устойчивого к царапинам, производства немецкой компании Bayer Markrolon.
Mi Luggage также получили замки, которые были одобрены Администрацией транспортной безопасности США. Колеса имеют амортизацию и устойчивы к износу. Оба чемоданы получили 4-ступенчатую ручку, которую можно регулировать.
Читайте также: Xiaomi презентовала Mi MIX 2S в новом цвете
Модель на 20 дюймов можно купить в синем, сером и красном цветах. Она стоит 2 999 рупий (41 доллар или 1170 гривен).
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