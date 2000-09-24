» » Acer представила ноутбуки-трансформеры
Раздел: Технологии  
0

Acer представила ноутбуки-трансформеры

Acer представила ноутбуки-трансформерыSpin 5 оборудован сканером отпечатков пальцев.

Компания Acer анонсировала выход на украинский рынок новой линейки ноутбуков Spin 5. Это портативные ноутбуки "2 в 1" с поворотной конструкцией экрана.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Tehnot.com.

Как утверждают разработчики, – это универсальные, тонкие, производительные ноутбуки, которые сочетают функции классических ПК и планшетов.

Так, ноутбуки Spin 5 получили дисплей, который может развернуться на 360 градусов. Корпус изготовлен из алюминия, его толщина – 15,9 мм. Комфортным является и вес устройства – полтора килограмма.

Все ноутбуки серии работают на процессоре Intel Core i3-8130U 8-го поколения и со встроенной видеокартой Intel HD 620. Модели получили сенсорный IPS-дисплей с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD.

Читайте также: В ноутбуках Acer появился голосовой ассистент Alexa

Все модели серии Spin 5 укомплектованы электронным пером Active Stylus Pen ASA630. С его помощью можно рисовать, делать схемы и тому подобное. Обе конфигурации Spin 5 оборудованы сканером отпечатков пальцев с поддержкой технологии Windows Hello для комфортного входа в систему.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Acer, ноутбуки-трансформеры

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
     368
     0

Похожие новости по теме

Asus представил усовершенствованную линейку портативных ноутбуков Asus представил усовершенствованную линейку портативных ноутбуков

Оба аксессуары работают на процессоре Intel Core.

В ноутбуках Acer появился голосовой ассистент Alexa В ноутбуках Acer появился голосовой ассистент Alexa

Первыми ПК производства Acer с ассистентом Alexa на борту стали трансформируемые ноутбуки Spin 3 и Spin 5.

Acer похвасталась ноутбуком-трансформером Acer похвасталась ноутбуком-трансформером

Компания Acer официально представила первый ноутбук линейки TravelMate в рамках серии Spin с поворотным экраном.

Acer выпустила линейку мощных ноутбуков-трансформеров Acer выпустила линейку мощных ноутбуков-трансформеров

Acer показала свои ноутбуки-трансформеры Spin.

CES 2016: ASUS представила ноутбуки-трансформеры VivoBook Flip CES 2016: ASUS представила ноутбуки-трансформеры VivoBook Flip

Компания ASUS представила на выставке CES 2016 трансформируемые ноутбуки VivoBook Flip.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх