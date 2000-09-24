Раздел: Технологии
В Сети появились “живые” снимки Samsung Galaxy P30
Смартфон Samsung Galaxy P30 представлен на живых фото
Уже говорилось о том, что компания Samsung готовит к выпуску смартфон P30 – свою первую модель с подэкранным сканером отпечатков пальцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
По поводу внешнего вида этой модели высказывалось много предположений, но сейчас уже можно оценить дизайн смартфона на основе реальных фото. Они были сделаны китайским регулятором TENAA в ходе сертификационных испытаний.
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Как оказалось, выглядит вполне заурядно, а никакого подэкранного сканера пальцев нет и в помине - дактилоскоп размещен в обычном месте на тыльной панели. Судя по дизайну, модель будет вовсе не флагманской, как можно было бы думать, а среднеуровневой, ближе к смартфонам серии А. Характеристики Galaxy P30 пока не опубликованы, но за этим дело не постоит: TENAA обычно раскрывает их через пару дней после публикации фото.
Уже говорилось о том, что компания Samsung готовит к выпуску смартфон P30 – свою первую модель с подэкранным сканером отпечатков пальцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
По поводу внешнего вида этой модели высказывалось много предположений, но сейчас уже можно оценить дизайн смартфона на основе реальных фото. Они были сделаны китайским регулятором TENAA в ходе сертификационных испытаний.
Читайте также: В Сети появились “живые” снимки Oppo R17.
Как оказалось, выглядит вполне заурядно, а никакого подэкранного сканера пальцев нет и в помине - дактилоскоп размещен в обычном месте на тыльной панели. Судя по дизайну, модель будет вовсе не флагманской, как можно было бы думать, а среднеуровневой, ближе к смартфонам серии А. Характеристики Galaxy P30 пока не опубликованы, но за этим дело не постоит: TENAA обычно раскрывает их через пару дней после публикации фото.
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