» » В Сети появились “живые” снимки Samsung Galaxy P30
Раздел: Технологии  
0

В Сети появились “живые” снимки Samsung Galaxy P30

В Сети появились “живые” снимки Samsung Galaxy P30 Смартфон Samsung Galaxy P30 представлен на живых фото

Уже говорилось о том, что компания Samsung готовит к выпуску смартфон P30 – свою первую модель с подэкранным сканером отпечатков пальцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
По поводу внешнего вида этой модели высказывалось много предположений, но сейчас уже можно оценить дизайн смартфона на основе реальных фото. Они были сделаны китайским регулятором TENAA в ходе сертификационных испытаний.

Читайте также: В Сети появились “живые” снимки Oppo R17.

Как оказалось, выглядит вполне заурядно, а никакого подэкранного сканера пальцев нет и в помине - дактилоскоп размещен в обычном месте на тыльной панели. Судя по дизайну, модель будет вовсе не флагманской, как можно было бы думать, а среднеуровневой, ближе к смартфонам серии А. Характеристики Galaxy P30 пока не опубликованы, но за этим дело не постоит: TENAA обычно раскрывает их через пару дней после публикации фото.

В Сети появились “живые” снимки Samsung Galaxy P30
В Сети появились “живые” снимки Samsung Galaxy P30
В Сети появились “живые” снимки Samsung Galaxy P30
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: смартфон, Samsung Galaxy

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:32 » Автор: Татьяна Ларина
     427
     0

Похожие новости по теме

Появились новые Появились новые "живые" снимки Samsung Galaxy Note 9

Вслед за рендерами Samsung Galaxy Note 9 в фиолетовой расцветке источники слили в Сеть новую порцию «живых» фото смартфона.

Опубликованы живые фото Samsung Galaxy Note9 Опубликованы живые фото Samsung Galaxy Note9

Смартфон будет очень незначительно отличаться от предшественника.

Появились «живые» снимки Samsung Galaxy S8 Active Появились «живые» снимки Samsung Galaxy S8 Active

На снимке видно массивный корпус гаджета, который должен лучше переносить падения.

В Сети появились снимки Samsung Galaxy Note 7R В Сети появились снимки Samsung Galaxy Note 7R

День назад Samsung Galaxy Note 7R сертифицировали в FCC, а спустя сутки фотографии смартфона были опубликованы в сети.

В Сети появились живые фото Samsung Galaxy S8 В Сети появились живые фото Samsung Galaxy S8

LG G6 показался вам красивым? Видимо, вы ничего не слышали о Samsung Galaxy S8, премьера которого состоялась буквально несколько мгновений назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх