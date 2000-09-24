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Nokia 9: опубликованы "живые" фото

Nokia 9: опубликованы "живые" фото Nokia 9 продемонстрировали на «живых» снимках

MD Global начала довольно резво и за прошедшие почти два года выстроила неплохой модельный ряд смартфонов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Правда, с флагманами дела у компании не особо спорятся и сейчас на вершине семейства возрожденной Nokia стоит смартфон, который откровенно пасует перед конкурентами. Уже скоро будет год как фанаты марки пребывают в томительном ожидании Nokia 9 и им все труднее скрыть разочарование с тем, что так и нет ясности, дебютирует он в этом году или уже на MWC 2019, как того желает директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас. Тем временем в сети продолжают публиковать изображения будущего флагмана и сегодня мы смотрим на его лицевую сторону.

Если снимки аутентичны, то в Nokia 9 установлен дисплей с изогнутыми кромками и он очень схож с Nokia 8 Sirocco. Верхний и нижний отступы не отличаются миниатюрностью, они достаточно большие на фоне прочих конкурентов, сделавших все, чтобы их минимизировать. Такое исполнение экрана говорит о том, что рекорда по соотношению площади матрицы к лицевой поверхности новинка точно не поставит. А еще по примеру прочих флагманов Nokia 9 лишили 3,5 мм аудиоразъема.

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Исходя из слухов, новое премиум-устройство от HMD Global базируется на Snapdragon 845, обладает OLED-дисплеем с разрешением QuadHD+ и диагональю 5,9 дюймов, 6 Гб оперативки и внутренним хранилищем на 64/128/256 Гб. Но самой важной особенностью Nokia 9 станет многомодульная камера. Ожидается, что она получит пять датчиков на 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп + 16 Мп + 8 Мп, а также оптический стабилизатор. Ждут от новинки фронтальный объектив на 12 Мп, поддержку NFC, Bluetooth 5.0, GPS и батарейку на 4150 мАч.

Nokia 9: опубликованы "живые" фото
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 Теги: смартфон, Nokia 9

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Сегодня, 13:12 » Автор: Татьяна Ларина
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