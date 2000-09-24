» » Названа дата презентации смартфона Oppo Find X
Раздел: Технологии  
0

Названа дата презентации смартфона Oppo Find X

Названа дата презентации смартфона Oppo Find XOppo Find X с 10 Гб ОЗУ представят 10 октября

Мы уже сообщали о том, что смартфон Oppo Find X с 10 Гб оперативной памяти “на борту” прошел сертификацию в китайском сертификационном агентстве TENAA, правда, позднее в AnTuTu он показал скромные результаты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Читайте также: В Сеть "слили" фото смартфона Oppo Find 9

В Сети появился официальный тизер производителя, который намекает на то, что данный аппарат будет представлен уже 10 октября – 10.10 в 10:00.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: смартфон, Oppo Find X

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:08 » Автор: Татьяна Ларина
     163
     0

Похожие новости по теме

Пользователи обнаружили фото революционного Oppo Find X Пользователи обнаружили фото революционного Oppo Find X

Новый смартфон будет белым.

Обнародованы изображение и характеристики флагманского смартфона Oppo Find X Обнародованы изображение и характеристики флагманского смартфона Oppo Find X

Официальная премьера Oppo Find X должна состояться в Лувре 19 июня.

В Сеть В Сеть "слили" фото смартфона Oppo Find 9

Дата анонса смартфона не установлена.

Дата анонса флагманского смартфона Oppo Find 7 зашифрована в головоломке. Фото Дата анонса флагманского смартфона Oppo Find 7 зашифрована в головоломке. Фото

Судя по всему, смартфон с фантастическими характеристиками будет официально представлен 19 марта 2014 года.

Официально анонсирован Oppo Find 7 - смартфон с фантастическими характеристиками. Фото Официально анонсирован Oppo Find 7 - смартфон с фантастическими характеристиками. Фото

Oppo Find 7 будет оснащаться 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1440 пикселей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх