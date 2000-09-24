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Раздел: Технологии  
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Xiaomi выпустила новую камеру видеонаблюдения

Xiaomi выпустила новую камеру видеонаблюденияВ ассортименте Xiaomi появилась новая камера видеонаблюдения Xiaobai IP, работа которой тесно связана с персональным помощником Xiao AI.

Китайский производитель отмечает, что новая Xiaobai IP имеет поддержку передового кодека H.265 и имеет новейший процессор обработки изображений Anba S3LM. По сравнению с предыдущей версией кодека, новый уменьшает трафик на 50%, увеличивает скорость обработки данных и снижает время записи на 100%, передает Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com

Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, может писать видео 1080р с широким динамическим диапазоном, получило профессиональный датчик изображения Ansonmei, микрофон с шумоподавлением и звуковой процессор ALC5680.

Новая Xiaobai IP стала первой камерой компании, которая поддерживает работу с персональным помощником Xiaoi AI. Благодаря помощнику, камера поддерживает голосовое управление и может отвечать на вопросы пользователя. Она также имеет датчики, которые распознают направление голоса и поворачивают объектив в сторону подающего команды человека. Видео и фото могут передаваться на мобильные устройства в реальном времени.

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Ценник новой камеры Xiaobai IP составляет около $58.

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 Теги: Xiaomi, камера

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Сегодня, 16:28 » Автор: Татьяна Ларина
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