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Раздел: Технологии  
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Xiaomi начала продажи кнопочного телефона

Xiaomi начала продажи кнопочного телефонаОдной из основных особенностей этого устройства является то, что оно поставляется с встроенным Xiao Ai.

Компания начала продажи гаджета AI Feature Phone, на который собрала средства с помощью краудфандинга.

Первые покупатели, поддержавшие проект, могли купить AI Feature Phone по $29, а в рознице его цена составляет уже $54, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Во время сбора средств более 60 000 человек поддержали новый продукт, а объем продаж достиг 18 миллионов юаней ($20,6 миллиона). Первоначально это устройство предлагалось в сером и белом цвете, но теперь компания представила еще два цвета - красный и желтый.

Спереди устройство симметрично разделено на две части: экран и клавиатуру. 2,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 240x320 покрыт стеклом Corning Gorilla и олеофобным слоем.

Одной из основных особенностей этого устройства является то, что оно поставляется с встроенным Xiao Ai, который не только позволяет давать голосовые команды, но и может выступать в роли синхронного переводчика с китайского на еще 17 языков и обратно. Искусственный интеллект от Xiaomi позволяет проверять погоду, воспроизводить песни, рассказывать истории, слушать радио и делать звонки с помощью голосовых команд.

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Гаджет можно использовать в качестве ИК-пульта для бытовой техники. Также поддерживается 4G и Wi-Fi, есть стереозвук, интернет-радио и облачное резервное копирование.
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 Теги: Xiaomi, телефон

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Сегодня, 10:23 » Автор: Богдан Процив
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