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Раздел: Технологии  
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В настольную версию YouTube была добавлена новая функция

В настольную версию YouTube была добавлена новая функцияНовая функция позволит просматривать сайт, параллельно просматривая ролики.

В настольную версию YouTube была добавлена функция, похожая на режим "картинка в картинке" в мобильном клиенте. Если открыть сайт в браузере, на панели управления воспроизведением появится новая кнопка - "Показывать проигрыватель в уменьшенном размере", по нажатии на которую миниатюрный плеер разместится в нижнем правом углу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на msn.com.

В новом режиме просмотра можно перематывать, перемешивать видео, а также управлять очередью плей-листа.

Если пользователь запустит мини-плеер, его перенаправят на последнюю посещенную страницу, если откроет видео напрямую - его перекинут на главную страницу YouTube. Перемещать окно пока нельзя.

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Как пишет Engadget, принадлежащий Google видеохостинг начал тестировать эту возможность еще в марте, но до широкой аудитории она добралась только сейчас.
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 Теги: YouTube, функция

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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