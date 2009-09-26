Раздел: Технологии
В настольную версию YouTube была добавлена новая функция
Новая функция позволит просматривать сайт, параллельно просматривая ролики.
В настольную версию YouTube была добавлена функция, похожая на режим "картинка в картинке" в мобильном клиенте. Если открыть сайт в браузере, на панели управления воспроизведением появится новая кнопка - "Показывать проигрыватель в уменьшенном размере", по нажатии на которую миниатюрный плеер разместится в нижнем правом углу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на msn.com.
В новом режиме просмотра можно перематывать, перемешивать видео, а также управлять очередью плей-листа.
Если пользователь запустит мини-плеер, его перенаправят на последнюю посещенную страницу, если откроет видео напрямую - его перекинут на главную страницу YouTube. Перемещать окно пока нельзя.
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Как пишет Engadget, принадлежащий Google видеохостинг начал тестировать эту возможность еще в марте, но до широкой аудитории она добралась только сейчас.
В настольную версию YouTube была добавлена функция, похожая на режим "картинка в картинке" в мобильном клиенте. Если открыть сайт в браузере, на панели управления воспроизведением появится новая кнопка - "Показывать проигрыватель в уменьшенном размере", по нажатии на которую миниатюрный плеер разместится в нижнем правом углу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на msn.com.
В новом режиме просмотра можно перематывать, перемешивать видео, а также управлять очередью плей-листа.
Если пользователь запустит мини-плеер, его перенаправят на последнюю посещенную страницу, если откроет видео напрямую - его перекинут на главную страницу YouTube. Перемещать окно пока нельзя.
Читайте также: В Instagram добавлена новая функция с вопросами
Как пишет Engadget, принадлежащий Google видеохостинг начал тестировать эту возможность еще в марте, но до широкой аудитории она добралась только сейчас.
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