Раздел: Технологии
У некоторых iPhone нашли проблему с зарядкой
Проблема, похоже, возникает, когда пользователи подключают свои телефоны в спящем режиме.
Некоторые пользователи новых iPhone Xs и Xs Max испытывают проблемы с зарядкой своих устройств.
Проблема, похоже, возникает, когда пользователи подключают свои телефоны в спящем режиме, и их экраны отключены, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В обсуждениях на сайту Reddit владельцы новых гаджетов отмечают, что смартфон не начинает зарядку после подключения провода в том случае, если экран iPhone находится в выключенном состоянии. Для устранения неполадки владельцу гаджета приходится включать экран iPhone или переподключать кабель.
Некоторые отмечают, что побороть проблему с игнорированием поступления заряда можно дважды нажав по экрану блокировки, однако данный способ сработал лишь у некоторых "пострадавших" владельцев.
Многие связывают такое поведению флагманских смартфонов с функцией ограничения доступа по USB, представленной в iOS 11.4.1. Эта функция не позволяла iPhone подключаться к устройствам, таким как компьютеры, если они не были разблокированы.
Читайте также: Google приносит на смарт-часы новый интерфейс
Возможно, что данные проблемы не являются массовыми, потому на данный момент не выявлено никаких эффективных способов по их устранению. До сих пор неясно, что является причиной появления проблем с зарядкой, а также программная ли это ошибка. Apple также пока не дает никаких комментариев.
Некоторые пользователи новых iPhone Xs и Xs Max испытывают проблемы с зарядкой своих устройств.
Проблема, похоже, возникает, когда пользователи подключают свои телефоны в спящем режиме, и их экраны отключены, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В обсуждениях на сайту Reddit владельцы новых гаджетов отмечают, что смартфон не начинает зарядку после подключения провода в том случае, если экран iPhone находится в выключенном состоянии. Для устранения неполадки владельцу гаджета приходится включать экран iPhone или переподключать кабель.
Некоторые отмечают, что побороть проблему с игнорированием поступления заряда можно дважды нажав по экрану блокировки, однако данный способ сработал лишь у некоторых "пострадавших" владельцев.
Многие связывают такое поведению флагманских смартфонов с функцией ограничения доступа по USB, представленной в iOS 11.4.1. Эта функция не позволяла iPhone подключаться к устройствам, таким как компьютеры, если они не были разблокированы.
Читайте также: Google приносит на смарт-часы новый интерфейс
Возможно, что данные проблемы не являются массовыми, потому на данный момент не выявлено никаких эффективных способов по их устранению. До сих пор неясно, что является причиной появления проблем с зарядкой, а также программная ли это ошибка. Apple также пока не дает никаких комментариев.
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