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Раздел: Технологии  
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У некоторых iPhone нашли проблему с зарядкой

У некоторых iPhone нашли проблему с зарядкойПроблема, похоже, возникает, когда пользователи подключают свои телефоны в спящем режиме.

Некоторые пользователи новых iPhone Xs и Xs Max испытывают проблемы с зарядкой своих устройств.

Проблема, похоже, возникает, когда пользователи подключают свои телефоны в спящем режиме, и их экраны отключены, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

В обсуждениях на сайту Reddit владельцы новых гаджетов отмечают, что смартфон не начинает зарядку после подключения провода в том случае, если экран iPhone находится в выключенном состоянии. Для устранения неполадки владельцу гаджета приходится включать экран iPhone или переподключать кабель.

Некоторые отмечают, что побороть проблему с игнорированием поступления заряда можно дважды нажав по экрану блокировки, однако данный способ сработал лишь у некоторых "пострадавших" владельцев.

Многие связывают такое поведению флагманских смартфонов с функцией ограничения доступа по USB, представленной в iOS 11.4.1. Эта функция не позволяла iPhone подключаться к устройствам, таким как компьютеры, если они не были разблокированы.

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Возможно, что данные проблемы не являются массовыми, потому на данный момент не выявлено никаких эффективных способов по их устранению. До сих пор неясно, что является причиной появления проблем с зарядкой, а также программная ли это ошибка. Apple также пока не дает никаких комментариев.
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 Теги: iPhone, зарядка

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Сегодня, 09:53 » Автор: Богдан Процив
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