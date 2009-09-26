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Раздел: Технологии  
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В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг

В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шагВ 2016 году количество пользователей приложения превысило миллиард человек.

В популярном мессенджере WhatsApp появится реклама, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WABetaInfo.

Сообщается, что реклама скорее всего будет показываться в верхней части окна в «Историях».

По информации инсайдеров, первыми рекламу в мессенджере увидят пользователи iOS.

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Мессенджер WhatsApp c 2014 года принадлежит Facebook Inc. До 2016 года сервис был платным - пользователи платили либо ежегодно за подписку, либо однократно при скачивании.
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 Теги: WhatsApp, плата

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Сегодня, 20:28 » Автор: Едгар Букмирза
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