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Раздел: Технологии  
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Ученые создали экологически безопасный дезодорант

Ученые создали экологически безопасный дезодорантМода на эко-товары только набирает оборотов.

Система, разработанная специально для компании Myro, состоит из пластикового долговечного корпуса, контейнера, который вставляется внутрь и подлежит переработке, а также непосредственно самого дезодоранта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.

Форма корпуса предназначена для крепкого захвата в руке, а также предотвращает откат средства при падении.

Сменные контейнеры полностью пригодны для повторного использования, а само средство содержит природные компоненты без алюминия.

По словам дизайнеров, такой подход позволяет избавиться от значительного количества пластиковых отходов, которые обычно появляются в промышленности, а также от вредных химических веществ, которые часто встречаются в дезодорантах. Создатели уверяют, что новая система производит на 50% меньше пластика, чем обычная.

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При этом в процессе проектирования студия дизайна учитывала, как экологическое воздействие, так и внешнюю привлекательность продукта, чтобы его не хотелось быстро спрятать в ящик, а можно было спокойно оставить на столе.

«Мы все привыкли избавляться от дезодорантов, когда они заканчиваются. Чтобы исправить это, нам нужно было выяснить, как оставить удобный пластиковый аппликатор, но сделать продукт многоразовым », - объяснил соучредитель студии Visibility Сен Сохраб.
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 Теги: дезодорант, Ученые, экология

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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