Раздел: Технологии
Ученые создали экологически безопасный дезодорант
Мода на эко-товары только набирает оборотов.
Система, разработанная специально для компании Myro, состоит из пластикового долговечного корпуса, контейнера, который вставляется внутрь и подлежит переработке, а также непосредственно самого дезодоранта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.
Форма корпуса предназначена для крепкого захвата в руке, а также предотвращает откат средства при падении.
Сменные контейнеры полностью пригодны для повторного использования, а само средство содержит природные компоненты без алюминия.
По словам дизайнеров, такой подход позволяет избавиться от значительного количества пластиковых отходов, которые обычно появляются в промышленности, а также от вредных химических веществ, которые часто встречаются в дезодорантах. Создатели уверяют, что новая система производит на 50% меньше пластика, чем обычная.
Читайте также: Для гурманов: британцы создали дезодорант на основе виски
При этом в процессе проектирования студия дизайна учитывала, как экологическое воздействие, так и внешнюю привлекательность продукта, чтобы его не хотелось быстро спрятать в ящик, а можно было спокойно оставить на столе.
«Мы все привыкли избавляться от дезодорантов, когда они заканчиваются. Чтобы исправить это, нам нужно было выяснить, как оставить удобный пластиковый аппликатор, но сделать продукт многоразовым », - объяснил соучредитель студии Visibility Сен Сохраб.
Система, разработанная специально для компании Myro, состоит из пластикового долговечного корпуса, контейнера, который вставляется внутрь и подлежит переработке, а также непосредственно самого дезодоранта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.
Форма корпуса предназначена для крепкого захвата в руке, а также предотвращает откат средства при падении.
Сменные контейнеры полностью пригодны для повторного использования, а само средство содержит природные компоненты без алюминия.
По словам дизайнеров, такой подход позволяет избавиться от значительного количества пластиковых отходов, которые обычно появляются в промышленности, а также от вредных химических веществ, которые часто встречаются в дезодорантах. Создатели уверяют, что новая система производит на 50% меньше пластика, чем обычная.
Читайте также: Для гурманов: британцы создали дезодорант на основе виски
При этом в процессе проектирования студия дизайна учитывала, как экологическое воздействие, так и внешнюю привлекательность продукта, чтобы его не хотелось быстро спрятать в ящик, а можно было спокойно оставить на столе.
«Мы все привыкли избавляться от дезодорантов, когда они заканчиваются. Чтобы исправить это, нам нужно было выяснить, как оставить удобный пластиковый аппликатор, но сделать продукт многоразовым », - объяснил соучредитель студии Visibility Сен Сохраб.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
296
0
Также советуем посмотреть
- Долой плохое настроение: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Путина обвинили в копировании Гитлера
- Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
- Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
- Генеральный секретарь НАТО рассказал, что думает о противостоянии Украины и
- Забавная реакция детей на новость о прибавлении в семействе
- Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
- Мастера фотошопа превратили упитанного кота в героя мемов
- Популярная собака-толстушка растеряла славу вместе с лишними кило
- Трамп на кушетке
- Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
- Дронов рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове
- В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
- Дмитро Тритейкін: від Авдіївки до Маріуполя
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
- Жители США и Аргентины видели в небе «корабль пришельцев»
Оставьте свой комментарий