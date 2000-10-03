Раздел: Технологии
Google запустит сервис облачных игр
Сервис будет работать через браузер Chrome.
Google разработала сервис облачных игр Project Stream, бета-тест которого начнётся 5 октября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cybersport.
Для корректной работы Project Stream понадобится интернет со скоростью 25 Мбит/с. Пользователь будет получать картинку разрешением Full HD с 60 кадрами в секунду.
В начале бета-теста будет доступна только одна игра - Assassin’s Creed: Odyssey. В бета-тесте поучаствует ограниченное число игроков. Заявки могут подать жители США не моложе 17 лет.
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Сервисы облачного гейминга позволяют играть в требовательные к к высоким техническим характеристикам игры на слабых компьютерах. Игры запускаются на удалённом сервере, а пользователь управляет процессом дистанционно, получая изображение на стриме.
Google разработала сервис облачных игр Project Stream, бета-тест которого начнётся 5 октября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cybersport.
Для корректной работы Project Stream понадобится интернет со скоростью 25 Мбит/с. Пользователь будет получать картинку разрешением Full HD с 60 кадрами в секунду.
В начале бета-теста будет доступна только одна игра - Assassin’s Creed: Odyssey. В бета-тесте поучаствует ограниченное число игроков. Заявки могут подать жители США не моложе 17 лет.
Читайте также: YouTube запустит новый полезный сервис
Сервисы облачного гейминга позволяют играть в требовательные к к высоким техническим характеристикам игры на слабых компьютерах. Игры запускаются на удалённом сервере, а пользователь управляет процессом дистанционно, получая изображение на стриме.
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