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Раздел: Технологии  
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Google запустит сервис облачных игр

Google запустит сервис облачных игрСервис будет работать через браузер Chrome.

Google разработала сервис облачных игр Project Stream, бета-тест которого начнётся 5 октября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cybersport.

Для корректной работы Project Stream понадобится интернет со скоростью 25 Мбит/с. Пользователь будет получать картинку разрешением Full HD с 60 кадрами в секунду.

В начале бета-теста будет доступна только одна игра - Assassin’s Creed: Odyssey. В бета-тесте поучаствует ограниченное число игроков. Заявки могут подать жители США не моложе 17 лет.

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Сервисы облачного гейминга позволяют играть в требовательные к к высоким техническим характеристикам игры на слабых компьютерах. Игры запускаются на удалённом сервере, а пользователь управляет процессом дистанционно, получая изображение на стриме.
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 Теги: Google, сервис облачных игр

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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