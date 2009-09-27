Microsoft представила планшет Surface Pro 6 и ноутбук Surface Laptop 2

Похожие новости по теме

Судя по снимкам гаджета, серьезного редизайна планшета не ожидается.

Внешне устройство во много напоминает уже знакомый Surface Pro.

Компания Microsoft представила в Нью-Йорке новое поколение ноутбуков Surface, работающих под управлением операционной системы Windows 10 S.

Компания Microsoft сообщила о том, что новые Surface Book и Surface Pro 4 теперь доступны с удвоенной памятью.