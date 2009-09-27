Раздел: Технологии
Microsoft представила планшет Surface Pro 6 и ноутбук Surface Laptop 2
Мобильные компьютеры используют четырёхъядерные процессоры Intel Core восьмого поколения.
Линейка устройств Microsoft Surface накануне пополнилась планшетом Surface Pro 6 и ноутбуком Surface Laptop 2, получившими более производительную «начинку» по сравнению с предшественниками. Мобильные компьютеры используют четырёхъядерные процессоры Intel Core восьмого поколения и доступны для предварительного заказа через онлайн-магазин редмондцев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Microsoft Surface Pro 6 оборудован 12,3-дюймовым сенсорным экраном PixelSense с разрешением 2736 x 1824 пикселей и защитным покрытием Gorilla Glass. Объём оперативной памяти составляет 8 или 16 Гбайт, а за обработку графики отвечает встроенное в процессор видеоядро Intel UHD Graphics 620. Для хранения данных пользователя предусмотрен твердотельный накопитель ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ.
В состав планшета также входят фронтальная и тыльная камеры с разрешением 5 и 8 мегапикселей соответственно, беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, а также несъёмный аккумулятор, обеспечивающий до 13,5 часов автономной работы. Работает Surface Pro 6 под управлением операционной системы Windows 10 Home, а его габариты составляют 292 x 201 x 8,5 мм. Цена новинки стартует с отметки в $899.
С точки зрения технических характеристики ноутбук Surface Laptop 2 во многом повторяет описанный выше планшет. Вместимость твердотельного накопителя составляет от 128 ГБ до 1 ТБ, имеется 8 или 16 Гбайт оперативной памяти, а графическая подсистема представлена интегрированным ядром Intel UHD Graphics 620.
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Лэптоп оснащён 13,5-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой стилуса Surface Pen и разрешением 2256 x 1504 пикселей. Размеры устройства составляют 308 x 223 x 14,5 мм при массе около 1,25 кг. Новинка поставляется с предустановленной системой Windows 10 Home, а время автономной работы достигает 14,5 часов. Самая доступная конфигурация Surface Laptop 2, оборудованная 8 гигабайтами ОЗУ и 128-гигабайтным SSD, оценивается в 999 долларов.
Линейка устройств Microsoft Surface накануне пополнилась планшетом Surface Pro 6 и ноутбуком Surface Laptop 2, получившими более производительную «начинку» по сравнению с предшественниками. Мобильные компьютеры используют четырёхъядерные процессоры Intel Core восьмого поколения и доступны для предварительного заказа через онлайн-магазин редмондцев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Microsoft Surface Pro 6 оборудован 12,3-дюймовым сенсорным экраном PixelSense с разрешением 2736 x 1824 пикселей и защитным покрытием Gorilla Glass. Объём оперативной памяти составляет 8 или 16 Гбайт, а за обработку графики отвечает встроенное в процессор видеоядро Intel UHD Graphics 620. Для хранения данных пользователя предусмотрен твердотельный накопитель ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ.
В состав планшета также входят фронтальная и тыльная камеры с разрешением 5 и 8 мегапикселей соответственно, беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, а также несъёмный аккумулятор, обеспечивающий до 13,5 часов автономной работы. Работает Surface Pro 6 под управлением операционной системы Windows 10 Home, а его габариты составляют 292 x 201 x 8,5 мм. Цена новинки стартует с отметки в $899.
С точки зрения технических характеристики ноутбук Surface Laptop 2 во многом повторяет описанный выше планшет. Вместимость твердотельного накопителя составляет от 128 ГБ до 1 ТБ, имеется 8 или 16 Гбайт оперативной памяти, а графическая подсистема представлена интегрированным ядром Intel UHD Graphics 620.
Читайте также: Huawei Mate 20 унизит iPhone XS своей мощностью
Лэптоп оснащён 13,5-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой стилуса Surface Pen и разрешением 2256 x 1504 пикселей. Размеры устройства составляют 308 x 223 x 14,5 мм при массе около 1,25 кг. Новинка поставляется с предустановленной системой Windows 10 Home, а время автономной работы достигает 14,5 часов. Самая доступная конфигурация Surface Laptop 2, оборудованная 8 гигабайтами ОЗУ и 128-гигабайтным SSD, оценивается в 999 долларов.
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