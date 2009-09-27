» » Google запустила приложение для голосового управления Android-устройствами
Раздел: Технологии  
0

Google запустила приложение для голосового управления Android-устройствами

Google запустила приложение для голосового управления Android-устройствамиЭто замечательная новость для людей с ограниченными возможностями.

Компания Google запустила приложение для голосового управления устройствами на базе Android.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

Приложение Voice Access облегчит процесс использования смартфоном и планшетов людьми с ограниченными возможностями или водителями.

Читайте также: Google запустила переход от названия Android Pay

Пользователи Android-устройств теперь смогут без использования рук перемещаться по меню, переключать приложения, менять настройки, возвращаться на главный экран, составлять и редактировать сообщения и тексты, нажимать кнопки. В настоящее время бета-тестирование приложения, запущенное еще в 2016 году, завершено.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Android, Google, Устройства

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
     550
     0

Похожие новости по теме

Google запустила переход от названия Android Pay Google запустила переход от названия Android Pay

Сайт Android Pay перенаправляет посетителей.

Twitter тестирует новое приложение для Android Twitter тестирует новое приложение для Android

Новая версия отличается "облегченностью" в сравнении с оригиналом.

Названы лучшие приложения года по версии Google Названы лучшие приложения года по версии Google

Во время прохождения ежегодной конференции Google I/O были названы победители премии Google Play Awards 2017.

Тестовая версия приложения Prisma теперь доступна для Android Тестовая версия приложения Prisma теперь доступна для Android

Уже сегодня владельцы смартфонов, работающих на операционной системе Android, могут протестировать приложение Prisma.

Facebook выпустил приложение для знаменитостей на Android Facebook выпустил приложение для знаменитостей на Android

С помощью приложения знаменитости смогут проводить онлайн-видеотрансляции.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх