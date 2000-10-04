Раздел: Технологии
Microsoft выпустила обновление Windows 10
Пользователи начинают изучать новую версию ОС.
Апдейт получил название Windows 10 October 2018 Update. Это версия 1809, которая раннее имела кодовое имя Redstone 5.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Среди новаций Windows 10 October 2018 Update оказались: новый облачный буфер обмена, который синхронизируется между устройствами, темная тема «Проводника», обновленный инструментарий для создания скриншотов, улучшения для браузера Edge, раздел Your Phone и многое другое.
Изменения затронули внешний вид пользовательского интерфейса, появилась поддержка умного набора текста SwiftKey, новые эмодзи, поддерживается технология трассировки лучей в реальном времени от Nvidia, улучшена функция контроля памяти.
Читайте также: Обновление Windows 10 убило устройства пользователей
Естественно, мы перечислили не все функции и новые особенности Windows 10 October 2018 Update. Пользователи начинают изучать новую версию ОС, а компания Microsoft - работать над ее преемницей.
Апдейт получил название Windows 10 October 2018 Update. Это версия 1809, которая раннее имела кодовое имя Redstone 5.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Среди новаций Windows 10 October 2018 Update оказались: новый облачный буфер обмена, который синхронизируется между устройствами, темная тема «Проводника», обновленный инструментарий для создания скриншотов, улучшения для браузера Edge, раздел Your Phone и многое другое.
Изменения затронули внешний вид пользовательского интерфейса, появилась поддержка умного набора текста SwiftKey, новые эмодзи, поддерживается технология трассировки лучей в реальном времени от Nvidia, улучшена функция контроля памяти.
Читайте также: Обновление Windows 10 убило устройства пользователей
Естественно, мы перечислили не все функции и новые особенности Windows 10 October 2018 Update. Пользователи начинают изучать новую версию ОС, а компания Microsoft - работать над ее преемницей.
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