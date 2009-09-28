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Раздел: Технологии  
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Wi-Fi Alliance объявила о введении новой системы обозначений

Wi-Fi Alliance объявила о введении новой системы обозначенийВ рамках новой системы каждому существующему и будущим стандартам Wi-Fi будет присвоено собственное числовое обозначение.

Организация Wi-Fi Alliance объявила о введении новой системы обозначений для семейства беспроводных сетей Wi-Fi, приуроченной к предстоящему дебюту стандарта 802.11ax. Спустя почти двадцать лет комитет намерен отойти от технического именования в угоду более простой и понятной для рядовых пользователей схемы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

В рамках новой системы каждому существующему и будущим стандартам Wi-Fi будет присвоено собственное числовое обозначение. К примеру, использующийся повсеместно Wi-Fi 802.11n станет Wi-Fi 4, а сети Wi-Fi 802.11ac можно будет опознать по маркировке Wi-Fi 5. Кроме того, новая схема исключает появление подверсий. Иными словами, мы не увидим обозначений вроде «Wi-Fi 6.2» или «Advanced Wi-Fi 5», которые могут привести к путанице.

Ещё одним важным нововведением станет появление соответствующих иконок, позволяющих быстро определить, какую версию Wi-Fi использует та или иная сеть. Это может быть полезным, когда в одном месте доступны сразу несколько беспроводных подключений и важно выбрать более новый и быстрый вариант.

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Что касается стандарта Wi-Fi 802.11ax, который отныне будет также известен как Wi-Fi 6, то его активное внедрение начнётся в следующем году. Он принесёт не только увеличение скорости передачи данных, но и позволит улучшить работу беспроводных подключений при большом количестве подключённых устройств.

Wi-Fi Alliance объявила о введении новой системы обозначений
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 Теги: Wi-Fi

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Сегодня, 13:01 » Автор: Богдан Процив
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