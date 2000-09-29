Раздел: Технологии
Google пошутила над любителями "маленьких" смартфонов
Компания опубликовала забавное изображение.
Последние несколько лет пользователи часто жалуются на рост габаритов мобильных устройств. Компания Google решила пошутить над производителями, которые стараются угодить пользователям и выпускают увеличенные и уменьшенные версии устройств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поводом для шутки стала информация о возможном релиз увеличенной версии представителя линейки под названием Pixel Ultra. Он якобы должен быть больше привычного Pixel XL и стать ответом на iPhone XS Max с 6,5-дюймовым дисплеем.
Сюда также можно отнести слухи о долгожданном уменьшенном флагмане, который бы получил топовые характеристики при меньшей диагонали дисплея.
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Представители Google ответили на подобные утечки шуткой. Компания опубликовала забавное изображение в Instagram-профиле @madebygoogle. В подписи авторы отметили, что в курсе слухов о мини-версии Pixel 3. В связи с этим они хотят знать, какое "мини" является достаточно маленьким.
Последние несколько лет пользователи часто жалуются на рост габаритов мобильных устройств. Компания Google решила пошутить над производителями, которые стараются угодить пользователям и выпускают увеличенные и уменьшенные версии устройств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поводом для шутки стала информация о возможном релиз увеличенной версии представителя линейки под названием Pixel Ultra. Он якобы должен быть больше привычного Pixel XL и стать ответом на iPhone XS Max с 6,5-дюймовым дисплеем.
Сюда также можно отнести слухи о долгожданном уменьшенном флагмане, который бы получил топовые характеристики при меньшей диагонали дисплея.
Читайте также: Названа дата презентации новых смартфонов Google Pixel
Представители Google ответили на подобные утечки шуткой. Компания опубликовала забавное изображение в Instagram-профиле @madebygoogle. В подписи авторы отметили, что в курсе слухов о мини-версии Pixel 3. В связи с этим они хотят знать, какое "мини" является достаточно маленьким.
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