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Раздел: Технологии  
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По мотивам популярного сериала выпустят VR-игру

По мотивам популярного сериала выпустят VR-игруПока информации об игре очень мало.

Режиссер Дэвид Линч выпустит VR-игру по мотивам сериала «Твин Пикс», сообщает Dazed & Confused.

Проект будет представлен 13 октября в Лос-Анджелесе на фестивале Festival of Disruption, который проводит Линч. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.

Над VR-версией «Твин Пикса» режиссер работал вместе с телеканалом Showtime, который показывал третий сезон культового сериала, и студией Collider Games.

Подробностей об игре немного: пользователи отправятся по следам специального агента Дейла Купера и пройдут через знаковые места всех сезонов.

Например, им придется выбираться из Черного Вигвама и останавливаться в Гластонберийской роще. Twin Peaks VR будет доступна на устройствах HTC Vive и Oculus Rift.

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Когда именно пользователи смогут оценить игру, создатели не уточнили. Новый «Твин Пикс» вышел летом 2017 года - спустя 26 лет после премьеры второго сезона. По слухам, Дэвид Линч задумывается о съемках четвертого сезона сериала. Режиссер отметил, что «научился никогда не говорить „никогда“».
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 Теги: VR-игру, сериал, Твин Пикс

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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