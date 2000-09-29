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Раздел: Технологии  
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Названа причина быстрой разрядки смартфона Xiaomi Mi A2

Названа причина быстрой разрядки смартфона Xiaomi Mi A2В последнее время пользователи Xiaomi Mi A2 начали жаловаться на быструю разрядку своих смартфонов.

Специалисты китайской компании, возможно, узнали, в чем кроется причина быстрой разрядки Xiaomi Mi A2. Оказалось, что смартфон задействует все ядра процессора Snapdragon 660 на максимальной частоте при использовании сканера отпечатков пальцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com

В результате, время автономной работы смартфона существенно снижается, что уменьшает продолжительность использования устройства с включенным дисплеем примерно на 3-4 часа.

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Производитель пока не уверен на 100% в том, что причиной аномальной разрядки Xiaomi Mi A2 является именно сканер отпечатков пальцев. Исследования продолжаются.


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 Теги: Xiaomi Mi A2, смартфон

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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