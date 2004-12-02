Раздел: Технологии
Apple выпустила чехол для iPhone за €45
Такие чехлы можно взять на китайских сайтах всего за $1-2.
Компания Apple на официальном сайте во многих регионах запустила продажи фирменного прозрачного чехла для iPhone XR. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.
Один из обычно самых простых и дешевых вариантов чехлов в исполнении Apple оценён в 45 евро для Франции. AliExpress предлагает подобные (как минимум, внешне) варианты за 1,5-3 доллара.
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На пластик нанесли устойчивое к царапинам покрытие с внешней и внутренней стороны чехла. Так утверждает Apple в описании, попутно подчеркивая, что этот чехол не помешает беспроводной зарядке.
Компания Apple на официальном сайте во многих регионах запустила продажи фирменного прозрачного чехла для iPhone XR. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.
Один из обычно самых простых и дешевых вариантов чехлов в исполнении Apple оценён в 45 евро для Франции. AliExpress предлагает подобные (как минимум, внешне) варианты за 1,5-3 доллара.
Читайте также: Haimawan выпустила чехол, запускающий OC Android на iPhone
На пластик нанесли устойчивое к царапинам покрытие с внешней и внутренней стороны чехла. Так утверждает Apple в описании, попутно подчеркивая, что этот чехол не помешает беспроводной зарядке.
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