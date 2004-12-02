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Раздел: Технологии  
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Apple выпустила чехол для iPhone за €45

Apple выпустила чехол для iPhone за €45Такие чехлы можно взять на китайских сайтах всего за $1-2.

Компания Apple на официальном сайте во многих регионах запустила продажи фирменного прозрачного чехла для iPhone XR. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.

Один из обычно самых простых и дешевых вариантов чехлов в исполнении Apple оценён в 45 евро для Франции. AliExpress предлагает подобные (как минимум, внешне) варианты за 1,5-3 доллара.

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На пластик нанесли устойчивое к царапинам покрытие с внешней и внутренней стороны чехла. Так утверждает Apple в описании, попутно подчеркивая, что этот чехол не помешает беспроводной зарядке.
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 Теги: Apple, iPhone, чехол

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Сегодня, 20:35 » Автор: Едгар Букмирза
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