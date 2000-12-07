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Раздел: Технологии  
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Xiaomi выпустила внешний аккумулятор

Xiaomi выпустила внешний аккумулятор Мощность быстрой зарядки была увеличена с 18 до 27 Вт.

Ассортимент Xiaomi пополнился новым внешним аккумулятором ZMI Aura на 20 000 мАч. Помимо высокой ёмкости он получил разъём USB Type-C, индикаторы для демонстрации оставшегося заряда в процентах и двустороннюю быструю зарядку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.

Аккумулятор выполнен в корпусе из матового пластика и вместо традиционных четырёх светодиодов предлагает пользователю полноценное отображение оставшегося заряда в процентах.

Разъёмов в новинке четыре: micro-USB, USB Type-C для зарядки самого аккумулятора и два полноразмерных USB для других устройств. В сравнении с предыдущей моделью максимальная мощность быстрой зарядки была увеличена с 18 до 27 Вт. Более того, теперь она работает в обе стороны.

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Внешний аккумулятор ZMI Aura на 20 000 мАч поступит в продажу 5 декабря по цене около $29.
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 Теги: Xiaomi, аккумулятор

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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