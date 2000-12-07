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Раздел: Технологии  
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Sony PlayStation Classic взломали спустя три дня после начала продаж

Sony PlayStation Classic взломали спустя три дня после начала продажХакерам удалось обойти защиту новой игровой приставки от Sony за пару дней

Купить Sony PlayStation Classic можно с 3 декабря 2018 года, причем игровая приставка официально доступна даже в Украине. Однако многих владельцев огорчил небольшой список встроенных видеоигр – всего 20 тайтлов, из которых оказались интересны не более 10. Поэтому энтузиасты решили попробовать взломать игровую приставку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сперва выяснилось, что можно получить доступ к меню эмулятора, если подключить внешнюю USB клавиатуру и нажать клавишу ESC. Однако это не полноценный взлом, а скорее доступ к расширенному меню управления PlayStation Classic.

Спустя три дня после начала продаж хакер под псевдонимом bakueikozo удалось взломать ее полностью и запустить игру не из официального списка Sony. Сейчас весь процесс взлома происходит в ручном режиме, то есть нужно вводить все команды самостоятельно, но это лишь дело времени с скоро будет доступен автоматический способ обхода защиты. Результат своей работы он показал на видео.

Способ взлома хакер пока не раскрывает, но по мнению опытных программистов, bakueikozo смог найти в системе эксплойт, который позволил ему обойти защиту PlayStation Classic и добавить в нее несколько других игр.

Хакер уверяет, что "железо" PlayStation Classic такое же, как у бюджетных смартфонов, а значит со временем игровой приставке адаптируют эмуляторы других консолей и даже специальный софт.

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Поскольку на консоль Sony PlayStation Classic установлено всего 20 игр, а установить новые никак нельзя, взлом может сыграть японской корпорации только на руку, потому как он сделает новейшую приставку гораздо более привлекательной в глазах геймеров, ведь с его помощью можно будет играть во все игры, выпущенные для оригинальной консоли более 20 лет назад.
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 Теги: Sony PlayStation, хакеры

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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