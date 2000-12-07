Sony PlayStation Classic взломали спустя три дня после начала продаж

Хакерам удалось обойти защиту новой игровой приставки от Sony за пару дней



Купить Sony PlayStation Classic можно с 3 декабря 2018 года, причем игровая приставка официально доступна даже в Украине. Однако многих владельцев огорчил небольшой список встроенных видеоигр – всего 20 тайтлов, из которых оказались интересны не более 10. Поэтому энтузиасты решили попробовать взломать игровую приставку, пишет



Сперва выяснилось, что можно получить доступ к меню эмулятора, если подключить внешнюю USB клавиатуру и нажать клавишу ESC. Однако это не полноценный взлом, а скорее доступ к расширенному меню управления PlayStation Classic.



Спустя три дня после начала продаж хакер под псевдонимом bakueikozo удалось взломать ее полностью и запустить игру не из официального списка Sony. Сейчас весь процесс взлома происходит в ручном режиме, то есть нужно вводить все команды самостоятельно, но это лишь дело времени с скоро будет доступен автоматический способ обхода защиты. Результат своей работы он показал на видео.



Способ взлома хакер пока не раскрывает, но по мнению опытных программистов, bakueikozo смог найти в системе эксплойт, который позволил ему обойти защиту PlayStation Classic и добавить в нее несколько других игр.



Хакер уверяет, что "железо" PlayStation Classic такое же, как у бюджетных смартфонов, а значит со временем игровой приставке адаптируют эмуляторы других консолей и даже специальный софт.



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Поскольку на консоль Sony PlayStation Classic установлено всего 20 игр, а установить новые никак нельзя, взлом может сыграть японской корпорации только на руку, потому как он сделает новейшую приставку гораздо более привлекательной в глазах геймеров, ведь с его помощью можно будет играть во все игры, выпущенные для оригинальной консоли более 20 лет назад. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Купить Sony PlayStation Classic можно с 3 декабря 2018 года, причем игровая приставка официально доступна даже в Украине. Однако многих владельцев огорчил небольшой список встроенных видеоигр – всего 20 тайтлов, из которых оказались интересны не более 10. Поэтому энтузиасты решили попробовать взломать игровую приставку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Сперва выяснилось, что можно получить доступ к меню эмулятора, если подключить внешнюю USB клавиатуру и нажать клавишу ESC. Однако это не полноценный взлом, а скорее доступ к расширенному меню управления PlayStation Classic.Спустя три дня после начала продаж хакер под псевдонимом bakueikozo удалось взломать ее полностью и запустить игру не из официального списка Sony. Сейчас весь процесс взлома происходит в ручном режиме, то есть нужно вводить все команды самостоятельно, но это лишь дело времени с скоро будет доступен автоматический способ обхода защиты. Результат своей работы он показал на видео.Способ взлома хакер пока не раскрывает, но по мнению опытных программистов, bakueikozo смог найти в системе эксплойт, который позволил ему обойти защиту PlayStation Classic и добавить в нее несколько других игр.Хакер уверяет, что "железо" PlayStation Classic такое же, как у бюджетных смартфонов, а значит со временем игровой приставке адаптируют эмуляторы других консолей и даже специальный софт.Поскольку на консоль Sony PlayStation Classic установлено всего 20 игр, а установить новые никак нельзя, взлом может сыграть японской корпорации только на руку, потому как он сделает новейшую приставку гораздо более привлекательной в глазах геймеров, ведь с его помощью можно будет играть во все игры, выпущенные для оригинальной консоли более 20 лет назад.





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