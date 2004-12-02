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Раздел: Технологии  
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Появились первые «живые» снимки Samsung Galaxy S10

Появились первые «живые» снимки Samsung Galaxy S10Гаджет, судя по снимку, получил тройную основную камеру.

В Сети появились первые живые снимки будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Судя по ним, модификация гаджета Plus будет иметь тройную основную камеру. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На нескольких снимках устройство выглядит по-разному. При этом оба изображения являются качественными CAD-рендерами.

Смартфон, вероятнее всего, выйдет в продажу в начале марта 2019 года. Презентация же состоится 24 февраля в рамках выставки Mobile World Congress 2019.

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По традиции, именно это мероприятие включает презентацию Samsung Unpacked, на которой производитель презентует свои новинки.

Появились первые «живые» снимки Samsung Galaxy S10
Появились первые «живые» снимки Samsung Galaxy S10
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 Теги: Samsung, Galaxy S10

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Сегодня, 11:18 » Автор: Богдан Процив
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