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Раздел: Технологии  
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Honor покажет три новые технологии на новом смартфоне

Honor покажет три новые технологии на новом смартфонеИз коробки Honor V20 будет работать под управлением Android 9.0 Pie.

Представители Honor опубликовали в соцсети Weibo плакат, посвященный анонсу нового гаджета 10 декабря.

Мероприятие пройдет в Гонконге, вероятно, на нем представят модель Honor V20, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Согласно источникам, Honor представит на мероприятии некие "три потрясающие технологии". Об этих технологиях нет подробной информации, но они будут связаны с смартфонами. Кроме того, Honor, как ожидается, покажет все три технологии на смартфоне Honor V20.

Существует большая вероятность того, что Honor может представить Honor V20 на мероприятии в Гонконге. Это будет презентация для китайского рынка, поскольку, согласно старым слухам и утечкам, V20 ожидается в Париже 22 января.

Модели V20 приписывают фронтальную камеру на 25 Мп и основную камеру с разрешением 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп. Судя по всему, камера смартфона позволит точно воссоздавать трехмерные модели предметов и людей в кадре, делиться ими с друзьями, а также использовать их в приложениях дополненной реальности.

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Камера для селфи расположится в каплевидном вырезе. Объем ОЗУ составит до 8 Гб, а ПЗУ – до 256 Гб. Новинка будет построена на процессоре Kirin 980. Из коробки Honor V20 будет работать под управлением Android 9.0 Pie.
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 Теги: Honor, смартфон

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Сегодня, 13:03 » Автор: Богдан Процив
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