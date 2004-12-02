Раздел: Технологии
Honor покажет три новые технологии на новом смартфоне
Из коробки Honor V20 будет работать под управлением Android 9.0 Pie.
Представители Honor опубликовали в соцсети Weibo плакат, посвященный анонсу нового гаджета 10 декабря.
Мероприятие пройдет в Гонконге, вероятно, на нем представят модель Honor V20, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно источникам, Honor представит на мероприятии некие "три потрясающие технологии". Об этих технологиях нет подробной информации, но они будут связаны с смартфонами. Кроме того, Honor, как ожидается, покажет все три технологии на смартфоне Honor V20.
Существует большая вероятность того, что Honor может представить Honor V20 на мероприятии в Гонконге. Это будет презентация для китайского рынка, поскольку, согласно старым слухам и утечкам, V20 ожидается в Париже 22 января.
Модели V20 приписывают фронтальную камеру на 25 Мп и основную камеру с разрешением 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп. Судя по всему, камера смартфона позволит точно воссоздавать трехмерные модели предметов и людей в кадре, делиться ими с друзьями, а также использовать их в приложениях дополненной реальности.
Читайте также: Появились первые «живые» снимки Samsung Galaxy S10
Камера для селфи расположится в каплевидном вырезе. Объем ОЗУ составит до 8 Гб, а ПЗУ – до 256 Гб. Новинка будет построена на процессоре Kirin 980. Из коробки Honor V20 будет работать под управлением Android 9.0 Pie.
Представители Honor опубликовали в соцсети Weibo плакат, посвященный анонсу нового гаджета 10 декабря.
Мероприятие пройдет в Гонконге, вероятно, на нем представят модель Honor V20, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Согласно источникам, Honor представит на мероприятии некие "три потрясающие технологии". Об этих технологиях нет подробной информации, но они будут связаны с смартфонами. Кроме того, Honor, как ожидается, покажет все три технологии на смартфоне Honor V20.
Существует большая вероятность того, что Honor может представить Honor V20 на мероприятии в Гонконге. Это будет презентация для китайского рынка, поскольку, согласно старым слухам и утечкам, V20 ожидается в Париже 22 января.
Модели V20 приписывают фронтальную камеру на 25 Мп и основную камеру с разрешением 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп. Судя по всему, камера смартфона позволит точно воссоздавать трехмерные модели предметов и людей в кадре, делиться ими с друзьями, а также использовать их в приложениях дополненной реальности.
Читайте также: Появились первые «живые» снимки Samsung Galaxy S10
Камера для селфи расположится в каплевидном вырезе. Объем ОЗУ составит до 8 Гб, а ПЗУ – до 256 Гб. Новинка будет построена на процессоре Kirin 980. Из коробки Honor V20 будет работать под управлением Android 9.0 Pie.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
248
0
Также советуем посмотреть
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
- Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
- Сеть насмешил мопс, испугавшийся робота
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили танки
- Украина своим волонтерам памятник должна поставить
- Пограничники не пустили в Украину четырех российских журналисток
- Мужчина разбогател благодаря картине, купленной на «барахолке»
- У России появился повод для пропагандистских атак
- Украинская ведущая высмеяла сюжеты росСМИ о военном положении
- У захваченных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев
- За сутки на Донбассе ранен военный
- Кому вигідно знищити Сіверськодонецьку ТЕЦ
- Забавные анекдоты для хорошего настроения
- В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет
- Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
- Нелепые новогодние елки из серии «И так сойдет»
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
- Украина усилила границу с Россией штурмовиками
- Забавные коты, дарящие лишь позитивные эмоции
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
Оставьте свой комментарий