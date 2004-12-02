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На Кубе беспроводной интернет стал доступен для всех

На Кубе беспроводной интернет стал доступен для всех

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Более половины жителей Земли получили доступ к Интернету К концу 2018 года различными онлайн-услугами будут пользоваться 3,9 миллиардов человек или 51,2% населения планеты.

Украинский оператор рассказал, где в первую очередь появится 4G После запуска 4G жители Украины смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости несколько десятков мегабит в секунду.