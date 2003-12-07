» » Названы лучшие приложения для диагностики здоровья
Раздел: Технологии  
0

Названы лучшие приложения для диагностики здоровья

Названы лучшие приложения для диагностики здоровьяОни доступны бесплатно как в AppStore, так и в Play Market.

Самодиагностика с помощью смартфона не заменит полноценного врачебного осмотра, но может стать отличным помощником. В данной подборке ты найдешь приложения, которые смогут пригодиться в разных жизненных ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сlutch.

Приложения можно приобрести или загрузить бесплатно как в AppStore, так и в Play Market.

1. LoveMySkin
Это приложение представляет собой полноценную карту человеческого тела, на которой можно отмечать появившиеся или исчезнувшие родинки. С помощью удобной ABCD-таблицы (А - асимметрия, В - границы, С - цвет, D - диаметр) можно отличить опасные родинки от обычных.

2. Zyrtec AllergyCast
Это приложение создано специально для людей, которые страдают от аллергии. Программа способна измерить уровень аллергенной пыльцы в воздухе. Если есть угроза, то она сообщает об этом с помощью уведомления. Также есть возможность отмечать свое состояние на протяжении дня.

3. uHear
Программа для отслеживания работы слухового аппарата. Для того, чтобы проверить слух, создатели приложения предлагают пройти три теста: на определение самого тихого звука, на способность распознать речь среди шума и небольшой опрос. Данные тесты помогают оценить состояние органов слуха и отследить динамику слуховых способностей.

4. ITriage
Это приложение станет незаменимым в поездках. Главное его преимущество – возможность поиска ближайших больниц и медицинских учреждений. Плюс ко всему, в нем собраны симптомы, заболевания, лекарства и врачи, что поможет провести подробную диагностику.

Читайте также: Названы приложения Google с лучшим дизайном

5. First Aid
Это сборник инструкций по оказанию первой медицинской помощи в твоем смартфоне. Благодаря этой программе можно идентифицировать симптомы и быстро оказать доврачебную помощь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: приложения, смартфон, диагностика, здоровье

Загрузка...
Сегодня, 11:35 » Автор: Алена Шимко
     175
     0

Похожие новости по теме

Названы приложения Google с лучшим дизайном Названы приложения Google с лучшим дизайном

Они стали победителями номинации Material Design Awards 2018.

В Google Play обнаружены вредоносные приложения В Google Play обнаружены вредоносные приложения

Приложения использовали для кражи банковских данных

Названы лучшие приложения года по версии Google Названы лучшие приложения года по версии Google

Во время прохождения ежегодной конференции Google I/O были названы победители премии Google Play Awards 2017.

Названы лучшие Android-приложения по версии Google Названы лучшие Android-приложения по версии Google

Вручена первая премия Google Play Awards.

Как обмануть Google Play и загрузить недоступное для Android приложение Как обмануть Google Play и загрузить недоступное для Android приложение

Высокий уровень фрагментации до сих пор остается, пожалуй, главным недостатком мобильной платформы Android.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх