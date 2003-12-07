Раздел: Технологии
Названы лучшие приложения для диагностики здоровья
Они доступны бесплатно как в AppStore, так и в Play Market.
Самодиагностика с помощью смартфона не заменит полноценного врачебного осмотра, но может стать отличным помощником. В данной подборке ты найдешь приложения, которые смогут пригодиться в разных жизненных ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сlutch.
Приложения можно приобрести или загрузить бесплатно как в AppStore, так и в Play Market.
1. LoveMySkin
Это приложение представляет собой полноценную карту человеческого тела, на которой можно отмечать появившиеся или исчезнувшие родинки. С помощью удобной ABCD-таблицы (А - асимметрия, В - границы, С - цвет, D - диаметр) можно отличить опасные родинки от обычных.
2. Zyrtec AllergyCast
Это приложение создано специально для людей, которые страдают от аллергии. Программа способна измерить уровень аллергенной пыльцы в воздухе. Если есть угроза, то она сообщает об этом с помощью уведомления. Также есть возможность отмечать свое состояние на протяжении дня.
3. uHear
Программа для отслеживания работы слухового аппарата. Для того, чтобы проверить слух, создатели приложения предлагают пройти три теста: на определение самого тихого звука, на способность распознать речь среди шума и небольшой опрос. Данные тесты помогают оценить состояние органов слуха и отследить динамику слуховых способностей.
4. ITriage
Это приложение станет незаменимым в поездках. Главное его преимущество – возможность поиска ближайших больниц и медицинских учреждений. Плюс ко всему, в нем собраны симптомы, заболевания, лекарства и врачи, что поможет провести подробную диагностику.
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5. First Aid
Это сборник инструкций по оказанию первой медицинской помощи в твоем смартфоне. Благодаря этой программе можно идентифицировать симптомы и быстро оказать доврачебную помощь.
Самодиагностика с помощью смартфона не заменит полноценного врачебного осмотра, но может стать отличным помощником. В данной подборке ты найдешь приложения, которые смогут пригодиться в разных жизненных ситуациях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сlutch.
Приложения можно приобрести или загрузить бесплатно как в AppStore, так и в Play Market.
1. LoveMySkin
Это приложение представляет собой полноценную карту человеческого тела, на которой можно отмечать появившиеся или исчезнувшие родинки. С помощью удобной ABCD-таблицы (А - асимметрия, В - границы, С - цвет, D - диаметр) можно отличить опасные родинки от обычных.
2. Zyrtec AllergyCast
Это приложение создано специально для людей, которые страдают от аллергии. Программа способна измерить уровень аллергенной пыльцы в воздухе. Если есть угроза, то она сообщает об этом с помощью уведомления. Также есть возможность отмечать свое состояние на протяжении дня.
3. uHear
Программа для отслеживания работы слухового аппарата. Для того, чтобы проверить слух, создатели приложения предлагают пройти три теста: на определение самого тихого звука, на способность распознать речь среди шума и небольшой опрос. Данные тесты помогают оценить состояние органов слуха и отследить динамику слуховых способностей.
4. ITriage
Это приложение станет незаменимым в поездках. Главное его преимущество – возможность поиска ближайших больниц и медицинских учреждений. Плюс ко всему, в нем собраны симптомы, заболевания, лекарства и врачи, что поможет провести подробную диагностику.
Читайте также: Названы приложения Google с лучшим дизайном
5. First Aid
Это сборник инструкций по оказанию первой медицинской помощи в твоем смартфоне. Благодаря этой программе можно идентифицировать симптомы и быстро оказать доврачебную помощь.
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