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Раздел: Технологии  
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Google рассказала о будущем своих мессенджеров

Google рассказала о будущем своих мессенджеровКомпания закроет Hangouts для обычных пользователей

Компания Google официально заявила, что будет делать со своими мессенджерами. Как известно, в активе корпорации есть сразу несколько решений для разных задач. Это и Allo, и Hangouts, и Duo, и Messages. Но теперь в Маунтин-Вью планируют кардинально изменить ситуацию, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Компания закроет Hangouts для обычных пользователей, но запустит сразу две версии для бизнеса. Это приложения Hangouts Chat и Hangouts Meet. Обычным же пользователям, судя по всему, предложат сервис видеосообщений Duo. В Google заявили, что это приложение активно используется на Android и iOS. Также на нём уже есть поддержка iPad и Android-планшетов, хромбуков и «умных» дисплеев.

Другой сервис - Google Allo - как сообщалось ранее, закроют в марте 2019 года. В компании заявили, что планируют сосредоточиться на развитии Messages. Также альтернативой Allo станет сервис RCS Chat, который пока запускают в США для смартфонов Pixel 3 и 3 XL. Это будет аналог «яблочной» системы iMessage, который также будет развиваться с помощью мобильных операторов и работать на их инфраструктуре, а не через Интернет.

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Таким образом, компания решила навести порядок в «зоопарке» своих мессенджеров, что безусловно положительно скажется на их популярности. С другой стороны, Google до сих пор не сделала очевидного шага - добавить единый протокол связи и общую систему авторизации, что позволило бы использовать разные приложения для одной и той же задачи, а не держать на устройстве несколько программ.
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 Теги: Google, мессенджеры

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Сегодня, 13:07 » Автор: Алена Шимко
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