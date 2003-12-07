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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила новый power bank

Xiaomi представила новый power bankРекомендованная цена составляет 29 долларов

Компания Xiaomi выпустила очередной интересный продукт – недорогой и стильный внешний аккумулятор. Устройство получило название ZMI Aura на 20 тысяч мАч, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Xiaomi ZMI Aura обеспечивает быструю зарядку и сам быстро заряжается.

Также устройство получило стильный дизайн – на корпусе отображаются проценты зарядки. Он имеет 4 разъема: microUSB, Type-C и 2 классические USB.

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На китайском рынке его рекомендованная цена составляет 29 долларов (800 гривен). Также устройство уже появилось на площадке AliExpress. Здесь оно стоит чуть больше – до 35 долларов (почти тысяча гривен).
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 Теги: Xiaomi, power bank

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Сегодня, 14:39 » Автор: Алена Шимко
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