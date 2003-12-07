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Раздел: Технологии  
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Бразильская криптобиржа "подарила" пользователю 35 миллионов

Бразильская криптобиржа "подарила" пользователю 35 миллионовБиржа банально перепутала получателей

Биржа, занимающаяся переводом криптовалюты, перепутала получателей и потеряла 35 миллионов долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Бразильская криптобиржа Bitcambio по ошибке перевела около $35 млн одному из своих пользователей, заказавшему вывод скромных $127. Об этом сообщает MyCrypter.

Вскоре после перевода представители биржи позвонили «счастливчику» Кейку Нуньесу (Kaique Nunes). Сам Нуньес рассказал журналистам, что сотрудник биржи уведомил его о переводе и попросил подписать некоторые документы у нотариуса. Кейку подумал, что какой-то хакер сумел завладеть его личными данными и теперь пытается получить образец его подписи, поэтому просьбу биржи проигнорировал.

О приключении Нуньес написал в группе в Facebook, посвященной криптовалютам. Как оказалось, администратором группы был некто Родриго Соуза (Rodrigo Souza) имеющий отношение к Bitcambio. Он-то и рассказал Нуьесу об ошибке биржи. Как сообщил журналистам Соуза, учитывая размер транзакции для ее отмены необходимо письменное соглашение. По его словам, биржа покроет все расходы Нуньеса, связанные с визитом к нотариусу

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Сейчас стороны работают над решением возникшей из-за ошибки проблемы.
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 Теги: Бразиличя, криптобиржа, ошибка

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Сегодня, 17:47 » Автор: Алена Шимко
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