Раздел: Технологии
Google прекратит поддержку старых смартфонов на Android
Система "прожила" семь лет.
Компания Google прекратит обновлять смартфоны на базе операционки Android 4. x. Ice Cream Sandwich, сообщает портал Phone Arena.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
Владельцы этих девайсов не смогут обновить Play Store и установленные приложения, что фактически означает отказ разработчика от поддержки моделей на этой ОС.
Отмечается, что на базе Android 4. x. Ice Cream Sandwich работает около одного процента всех Android-смартфонов.
Читайте также: Google увеличит себестоимость смартфонов
Система "прожила" семь лет с запуска первой модели - Samsung Galaxy Nexus.
Компания Google прекратит обновлять смартфоны на базе операционки Android 4. x. Ice Cream Sandwich, сообщает портал Phone Arena.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
Владельцы этих девайсов не смогут обновить Play Store и установленные приложения, что фактически означает отказ разработчика от поддержки моделей на этой ОС.
Отмечается, что на базе Android 4. x. Ice Cream Sandwich работает около одного процента всех Android-смартфонов.
Читайте также: Google увеличит себестоимость смартфонов
Система "прожила" семь лет с запуска первой модели - Samsung Galaxy Nexus.
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