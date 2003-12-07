Google прекратит поддержку старых смартфонов на Android

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Почти 60 процентов ото всех устройств, посетивших онлайн-магазин Google Play, работают под управлением Android 4.1, 4.2 и 4.3 Jelly Bean. Компания Google опубликовала первые в этом году данные о том, как обстоят дела с ее операционной системой Android.