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Раздел: Технологии  
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Google прекратит поддержку старых смартфонов на Android

Google прекратит поддержку старых смартфонов на AndroidСистема "прожила" семь лет. 

Компания Google прекратит обновлять смартфоны на базе операционки Android 4. x. Ice Cream Sandwich, сообщает портал Phone Arena.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

Владельцы этих девайсов не смогут обновить Play Store и установленные приложения, что фактически означает отказ разработчика от поддержки моделей на этой ОС.

Отмечается, что на базе Android 4. x. Ice Cream Sandwich работает около одного процента всех Android-смартфонов.

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Система "прожила" семь лет с запуска первой модели - Samsung Galaxy Nexus.
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 Теги: Google, Android, смартфон

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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